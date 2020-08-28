Oscar Cabezas'dan Galatasaray itirafı: İstanbul'a gitmiyorum

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, stoper arayışlarında listenin ilk sırasına Kolombiyalı oyuncu Oscar Cabezas'ı yazdı. Hatta 23 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği iddia edildi. Genç oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ZonaLibreDeHumo'ya açıklamalarda bulunan Oscar Cabezas, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gitmeyeceğini ve henüz böyle bir durumun gelişmediğini söyledi. Cabezas, "Biletlerim ya da onun gibi bir şey yok. Her şey bir yalan. Şu an da Cali'deyim ve ailemle birlikteyim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den kimse aramadı beni"

Galatasaraylı yöneticilerle konuştuğu iddia edilen Kolombiyalı oyuncu, kimseyle görüşmediğini söyledi. Oscar Cabezas, "Türkiye'den beni kimse aramadı, kimseyle bir görüşmem olmadı" dedi.

"Sahte hesaplar açıldı"

Kendisi adına sahte hesaplar açıldığını söyleyen 23 yaşındaki stoper, "Sahte bir Instagram hesabından yapılan paylaşımların tamamı yalan. Hatta bazı futbolcular da bana yazdı, 'Galatasaray'a mı gidiyorsun' diye. O paylaşımları ben yapmadım" ifadelerini kullandı.

Bonservisi elinde

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Oscar Cabezas'ın Patriotas ile olan sözleşmesi sona erdi. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

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