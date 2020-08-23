Galatasaray'a Mario Götze müjdesi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü oyuncu Mario Götze için teklifte bulundu.

Alman basınında yer alan habere göre, Mario Götze iki kulüpten ciddi teklif aldı. Bu kulüplerden birisi Galatasaray, diğeri ise MLS takımlarından Inter Miami. Çıkan haberlerin detayında 28 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara daha sıcak baktığı iddia edildi.

"Galatasaray bu transferde ön plana çıkıyor"

Haberde Mario Götze ve Galatasaray için, "Götze kararını belirlemek üzere. Başlangıçta Miami güzel bir seçenekti ama oyuncu hâlâ kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu açıdan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konu resmiyete kavuşabilir" ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran ve şuan da bonservisi elinde olan Mario Götze ile Galatasaray, daha önce de görüşmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Bu sezon Dortmund formasıyla 21 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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