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Galatasaray transfer haberleri: Oscar Cabezas, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Oscar Cabezas, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, savunma oyuncusu Oscar Cabezas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Oscar Cabezas transferinde mutlu sona çok yakın.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Oscar Cabezas'ın güncel bonservis değeri 800 bin euro.

Transfermarkt verilerine göre Oscar Cabezas'ın güncel bonservis değeri 800 bin euro.

Kötü geçen sezonun ardından kadrosuna yeni takviyeler yaparak yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, önceliği savunmaya verdi. Stoper bölgesinde geçen sene sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi alternatifli hale getirmek istiyor.

Menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirildi

Galatasaray, scout ekibinin önerdiği 23 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas’ı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Cabezas’ın menajeri ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Arda Turan fırtınası: İdmanda dikkatleri üzerine çekti
Galatasaray'da Arda Turan fırtınası: İdmanda dikkatleri üzerine çekti

Dokuz yıl sonra alt yapısından yetiştiği Galatasaray’a dönen Arda Turan, idmanlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Teknik heyetin 33 yaşındaki futbolcuya ilk 11’de şans vermeyi düşündüğü, sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi. Kaptanlık pazubandını takacakMuslera’nın sakat olduğu süreçte Arda’nın kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Takım içerisinde liderlik görevine soyunacak tecrübeli futbolcunun, yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşması ile yeniden takım ruhunun oluşması içi önemli çaba içerisinde olacağı ifade edildi. Antrenman maçında gol attıBu arada Galatasaray, dün 19 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını Falcao, Arda, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne’nin (2) golleriyle 6-2 kazandı.Galatasaray antrenman maçında gol yağdırdıArda Turan: &quot;Galatasaray&#39;ın evladı Arda&#39;yı herkese göstereceğim...&quot; pic.twitter.com/jg8n2erkj0&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 5, 2020

Anlaşma sağlandı

El Deportivo’nun haberine göre; görüşmelerin ardından Cabezas’ın transferinde anlaşma sağlandı. Kolombiya’dan teklifler alan Cabezas’ın Avrupa’da oynamak için Galatasaray’da forma giymek istediğini menajerine ilettiği ifade edildi. Futbola Kolombiya’nın Moreno kulübünde başlayan ve daha sonra Brezilya’nın Atletico Paraneense takımına transfer olan Cabezas, yeniden ülkesine dönmüştü. 23 yaşındaki stoper, 1 yıl formasını giydiği Patriotas ile olan sözleşmesini uzatmadı.

  • Bu arada yeni sezon hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren G.Saray, bugün saat 17.00’de İstanbulspor ile karşılaşacak.

Galatasaray antrenman maçında gol yağdırdı
Galatasaray antrenman maçında gol yağdırdı

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.Diagne'den 2 golFlorya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda oynanan maçı A Takım 6-2 kazanırken, golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takım adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de doksan dakikayı birer asistle tamamladı.📸💪 pic.twitter.com/NxhY1WqNNu&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 24, 2020 Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal oldu

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