Galatasaray transfer haberleri: Oscar Cabezas, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Oscar Cabezas, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, savunma oyuncusu Oscar Cabezas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Oscar Cabezas transferinde mutlu sona çok yakın.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kötü geçen sezonun ardından kadrosuna yeni takviyeler yaparak yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, önceliği savunmaya verdi. Stoper bölgesinde geçen sene sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi alternatifli hale getirmek istiyor.
Menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirildi
Galatasaray, scout ekibinin önerdiği 23 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas’ı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Cabezas’ın menajeri ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.
Anlaşma sağlandı
El Deportivo’nun haberine göre; görüşmelerin ardından Cabezas’ın transferinde anlaşma sağlandı. Kolombiya’dan teklifler alan Cabezas’ın Avrupa’da oynamak için Galatasaray’da forma giymek istediğini menajerine ilettiği ifade edildi. Futbola Kolombiya’nın Moreno kulübünde başlayan ve daha sonra Brezilya’nın Atletico Paraneense takımına transfer olan Cabezas, yeniden ülkesine dönmüştü. 23 yaşındaki stoper, 1 yıl formasını giydiği Patriotas ile olan sözleşmesini uzatmadı.
Bu arada yeni sezon hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren G.Saray, bugün saat 17.00’de İstanbulspor ile karşılaşacak.
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