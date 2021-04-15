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Spor Galatasaraylı futbolcular isyan etti "Çatlak ayaklarla maça çıktık"
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Galatasaraylı futbolcular isyan etti: "Çatlak ayaklarla maça çıktık"

Sarı-kırmızılı futbolcular, başkan Mustafa Cengiz'in kendilerine yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a sitemlerini aktaran oyuncular, "Kırık ayaklarla maça çıktık. Hakkımız savunulmadı, yalnız bırakıldık, Kimse bizim için şerefinle, haysiyetinle oyna diyemez" ifadelerini kullandılar.

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Galatasaraylı futbolcular isyan etti: Çatlak ayaklarla maça çıktık
Fatih Terim ve Onyekuru

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" sözleri Florya'da depreme neden oldu.

Sarı-kırmızılı futbolcuların antrenmanı boykot etme kararı aldığı ancak Fatih Terim'in devreye girmesinin ardından oyuncuların idmanda çıktığı bildirildi.

"Kimse bizim için böyle diyemez"


Sporx'te yer alan habere göre başkan Mustafa Cengiz'e büyük tepki gösteren ve bu tepkilerini Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'a aktaran Galatasaraylı futbolcular, "Her türlü fedakarlığı yaptık, sezon başında bize sunulan tüm ödeme planlarını kabul ettik, maaşlarımız geç ödendi sesimizi çıkartmadık, primlerimiz yatmadı sesimizi çıkartmadık. İğne vurulup maça çıktık, bileğimizde bandajla 90 dakika oynadık, kırık, çatlak ayaklarla maça çıktık. Hakkımız savunulmadı, yalnız bırakıldık, kendi hakkımızı savunduk. Kimse bizim için şerefinle, haysiyetinle oyna diyemez" ifadelerini kullandılar.

Terim futbolculara söz verdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, futbolcuların haklı olduğunu ancak bu dönemde ortak bir tepki koymanın pek de doğru olmayacağını ifade ederek; Göztepe maçından sonra 'gereken açıklamayı' bizzat kendisinin yapacağının sözünü verdi.

Futbolcular açıklama yapacaktı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak da sarı-kırmızılı futbolcuların toplu bir şekilde sosyal medya hesaplarından birer cümlelik açıklama yapması düşüncesini de Florya'ya giderek engelledi ve en azından şimdilik kaosun daha da büyümesinin önüne geçti.

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