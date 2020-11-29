BUNDESLİGA

Galibiyeti unuttular: Tam 25 maçtır kazanamıyorlar

Bir dönem şampiyonluk mücadelesi veren Schalke 04, Bundesliga'nın dibine demir attı. Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Alman ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 25 maça çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Schalke 04 eski günlerini mumla aratıyor

Schalke 04 eski günlerini mumla aratıyor

Fotoğraf: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Schalke 04, deplasmanda konuk olduğu Mönchengladbach'a 4-1 mağlup oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Borussia Mönchengladbach, bu galibiyetle puanını 15 yaptı. Schalke 04 ise 3 puanla son sırada kaldı.

Ozan Kabak'ın rakibiyle mücadelesi.
Ozan Kabak'ın rakibiyle mücadelesi.
Reuters

17 Ocak'tan bu yana kazanamıyor


Ligin dibine demir atan Schalke 04, Mönchengladbach yenilgisi sonrası Bundesliga'daki galibiyet hasretini 25 maça çıkardı. Alman ekibi bu maçlarda 16 mağlubiyet aldı ve 9 beraberlik yaşadı.

  • Schalke 04 ligdeki son galibiyetini 17 Ocak 2020 tarihinde Mönchengladbach'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.


Sörloth penaltı kaçırdı, taraftarlar isyan etti
Sörloth penaltı kaçırdı, taraftarlar isyan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld’i 2-1 yendi. Leipzig’in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı. Arminia Bielefeld’in tek golü 75. dakikada Fabian Klos’tan geldi.Leipzig bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.Sörloth penaltı kaçırdıTrabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı. Karşılaşma sonrasında Alman taraftarlar sosyal medya üzerinden Norveçli golcüye isyan etti.Almanya'da gündem Sörloth: Öz güvensiz çıktı

Roma tesislerinde 15 adet bomba bulundu
Roma tesislerinde 15 adet bomba bulundu

İtalya Serie A takımı AS Roma’nın antrenman tesisi olan Trigoria’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 15 bomba bulundu. İtalya ordusunda görevli bomba imha uzmanları, sabah saatlerinde başkent ekibinin antrenman tesislerinde yaptıkları kazı çalışmasında Alman yapımı ve 100 milimetre çapında olan 15 havan topu çıkardı.Antrenmanlar durdurulduTesislerin bulunduğu alanda kazı çalışması yapan işçilerin dün bombaları fark etmesi üzerine antrenmanlar durduruldu ve ordu güvenlik nedeni ile 150 metre çapında bir alanı boşalttı. Bombaların zarar görmediği ve içinde hala barut bulunduğu anlaşılırken, 1944’te bölgeden kaçan Alman askerler tarafından bırakıldığı tahmin ediliyor.Kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir dizi bombanın kulübün Trigoria’daki eğitim merkezinden güvenli ve başarılı bir şekilde çıkardıkları için İtalyan ordusuna ve bomba imha ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.Grazie agli artificieri dell&#39;@Esercito per l&#39;operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria 👏#ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn&mdash; AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020

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