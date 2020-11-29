Galibiyeti unuttular: Tam 25 maçtır kazanamıyorlar
Bir dönem şampiyonluk mücadelesi veren Schalke 04, Bundesliga'nın dibine demir attı. Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Alman ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 25 maça çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Schalke 04, deplasmanda konuk olduğu Mönchengladbach'a 4-1 mağlup oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Borussia Mönchengladbach, bu galibiyetle puanını 15 yaptı. Schalke 04 ise 3 puanla son sırada kaldı.
17 Ocak'tan bu yana kazanamıyor
Ligin dibine demir atan Schalke 04, Mönchengladbach yenilgisi sonrası Bundesliga'daki galibiyet hasretini 25 maça çıkardı. Alman ekibi bu maçlarda 16 mağlubiyet aldı ve 9 beraberlik yaşadı.
Schalke 04 ligdeki son galibiyetini 17 Ocak 2020 tarihinde Mönchengladbach'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.
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