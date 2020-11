Galibiyeti unuttular: Tam 25 maçtır kazanamıyorlar

Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Schalke 04, deplasmanda konuk olduğu Mönchengladbach'a 4-1 mağlup oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Borussia Mönchengladbach, bu galibiyetle puanını 15 yaptı. Schalke 04 ise 3 puanla son sırada kaldı.

17 Ocak'tan bu yana kazanamıyor





Ligin dibine demir atan Schalke 04, Mönchengladbach yenilgisi sonrası Bundesliga'daki galibiyet hasretini 25 maça çıkardı. Alman ekibi bu maçlarda 16 mağlubiyet aldı ve 9 beraberlik yaşadı.

Schalke 04 ligdeki son galibiyetini 17 Ocak 2020 tarihinde Mönchengladbach'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.





Sörloth penaltı kaçırdı, taraftarlar isyan etti UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld’i 2-1 yendi. Leipzig’in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı. Arminia Bielefeld’in tek golü 75. dakikada Fabian Klos’tan geldi.Leipzig bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.Sörloth penaltı kaçırdıTrabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı. Karşılaşma sonrasında Alman taraftarlar sosyal medya üzerinden Norveçli golcüye isyan etti.Almanya'da gündem Sörloth: Öz güvensiz çıktı