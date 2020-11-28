Sörloth penaltı kaçırdı, taraftarlar isyan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld’i 2-1 yendi. Leipzig’in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı. Arminia Bielefeld’in tek golü 75. dakikada Fabian Klos’tan geldi.

Leipzig bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Sörloth penaltı kaçırdı

Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.

Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı. Karşılaşma sonrasında Alman taraftarlar sosyal medya üzerinden Norveçli golcüye isyan etti.

Almanya'da gündem Sörloth: Öz güvensiz çıktı Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kiraladığı ve Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan Alexander Sörloth, Bundesliga'da istediğini bulamadı. Bu sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olan Sörloth, henüz gol sevinci yaşayamadı. 7 kez Bundesliga, 2 kez de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve henüz fileleri havalandıramayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili hayal kırıklığı da artmaya devam ediyor."Haaland ile Sörloth'u karşılaştırmak haksızlık"Eski Bundesliga forvet oyuncusu Jan-Aage Fjörtoft, Sörloth'un yaşadığı durumla ilgili konuştu. Fjörtoft, "Yeni bir ülkeye taşındı, burada yeni bir taktik anlayışı var ve eğitim veya antrenman eksiği bulunuyor. Erling Haaland gelir gelmez goller atmaya başladı ama Sörloth'u onunla karşılaştırmak haksızlık çünkü Haaland, Lewandowski'den sonra dünyanın en iyi 2. forveti. Haaland çok iyi bir öz güvene sahip ancak Sörloth değil. Ona 20 milyon veren Nagelsman nihayetinde onda bu potansiyeli gördü, elbet bunu ondan çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.Ozan Tufan: Crystal Palace'a transfer oluyordum ama Sörloth geldiAlmanya'da Haaland-Sörloth karşılaştırmaları yapılıyorAlman basınında çıkan haberlerde Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland ile RB Leipzig'in forveti Alexander Sörloth arasındaki karşılaştırmalar devam ediyor. Çıkan haberlerde, "Her Norveçli santrfor Haaland değil. Alexander Sörloth Leipzig’de bir türlü açılışı yapamıyor" ifadeleri kullanırken, yıldız oyuncunun fileleri havalandıramadığından dert yakınılıyor.Almanya'da Alexander Sörloth tartışma konusu oldu: Henüz gol katkısı veremediAhmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: İlk hak Trabzonspor'undurAlexander #Sörloth bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı hiçbir maçta gol atamadı 🤔 pic.twitter.com/BMklaFcQcb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 24, 2020



