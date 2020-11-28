Sörloth penaltı kaçırdı, taraftarlar isyan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld'i 2-1 yendi. Karşılaşmada Trabzonspor'dan, Alman ekibine transfer olan Sörloth penaltı kaçırdı.
Haber MerkeziAA
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld’i 2-1 yendi. Leipzig’in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı. Arminia Bielefeld’in tek golü 75. dakikada Fabian Klos’tan geldi.
Leipzig bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Sörloth penaltı kaçırdı
Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.
Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı. Karşılaşma sonrasında Alman taraftarlar sosyal medya üzerinden Norveçli golcüye isyan etti.
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