Roma tesislerinde 15 adet bomba bulundu

İtalya Serie A takımı AS Roma’nın antrenman tesisi olan Trigoria’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 15 bomba bulundu. İtalya ordusunda görevli bomba imha uzmanları, sabah saatlerinde başkent ekibinin antrenman tesislerinde yaptıkları kazı çalışmasında Alman yapımı ve 100 milimetre çapında olan 15 havan topu çıkardı.

Antrenmanlar durduruldu

Tesislerin bulunduğu alanda kazı çalışması yapan işçilerin dün bombaları fark etmesi üzerine antrenmanlar durduruldu ve ordu güvenlik nedeni ile 150 metre çapında bir alanı boşalttı. Bombaların zarar görmediği ve içinde hala barut bulunduğu anlaşılırken, 1944’te bölgeden kaçan Alman askerler tarafından bırakıldığı tahmin ediliyor.

Kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir dizi bombanın kulübün Trigoria’daki eğitim merkezinden güvenli ve başarılı bir şekilde çıkardıkları için İtalyan ordusuna ve bomba imha ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.