Gedson için şok haber: Başkan gözaltına alındı

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Galatasaray’ın Gedson Fernandes’i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica’da şok bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla yeniden kiralamak için haber beklediği Benfica’nın başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Vieira ile birlikte oğlu Tiago Vieira ve futbol menajeri Bruno Macedo da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Polisin, Benfica kulüp binası ve tesislerde aramalar yaparak belgelere el koyduğu ve bazı transferlerin de incelendiği bildirildi.

REKLAM

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira