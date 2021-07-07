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Galatasaray yıldız oyunculara müşteri arıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kadro planlaması yapmakta güçlük çekiyor. Transfer bütçesi oluşturmak için oyuncu satmak isteyen sarı-kırmızılı takımda futbolculara talip çıkmıyor. Özellikle Diagne, Falcao ve Feghouli için teklif bekleniyor.

Umut Yılmaz Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray yıldız oyunculara müşteri arıyor
Falcao ve Feghouli

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, perdeyi 20 Temmuz tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla birlikte açacak. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde transfer çalışmalarına devam ederken, kadro planlaması yapmakta güçlük çekiyor. Bazı futbolcularıyla yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu oyunculara teklif gelmediği için zorluk yaşıyor.

Galatasaray, ligi tamamlayalı yaklaşık 2 ay olmasına rağmen hiçbir oyuncuya talip çıkmadı. Sarı-kırmızılı takım, en büyük problemi Mbaye Diagne konusunda yaşıyor. 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilen Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı sergileyemedi. Önce Belçika’nın Club Brugge, ardından ise İngiliz ekibi West Bromwich’e kiralanan Senegalli oyuncu, henüz sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına katılmadı. Teknik heyet tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve izin alan Diagne kendisine takım arıyor.

  • Falcao ve Feghouli sıkıntısı
  • Galatasaray’ın sıkıntı yaşadığı diğer iki isim ise Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli. Bu iki futbolcu, takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao ile yıllık 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli’ye talip bulunamadı. Falcao’nun sürekli sakatlık yaşaması sebebiyle teknik heyet satılmasını isterken, kontratının son sezonuna giren Feghouli’den de gelir elde edilmek isteniyor. Ayrıca toplam 8 milyon euro maliyetle transfer edilen ve teknik heyetin satılmasını istediği Christian Luyindama için de kulübe resmi teklif gelmedi.

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