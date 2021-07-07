Galatasaray yıldız oyunculara müşteri arıyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, perdeyi 20 Temmuz tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla birlikte açacak. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde transfer çalışmalarına devam ederken, kadro planlaması yapmakta güçlük çekiyor. Bazı futbolcularıyla yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu oyunculara teklif gelmediği için zorluk yaşıyor.

Galatasaray, ligi tamamlayalı yaklaşık 2 ay olmasına rağmen hiçbir oyuncuya talip çıkmadı. Sarı-kırmızılı takım, en büyük problemi Mbaye Diagne konusunda yaşıyor. 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilen Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı sergileyemedi. Önce Belçika’nın Club Brugge, ardından ise İngiliz ekibi West Bromwich’e kiralanan Senegalli oyuncu, henüz sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına katılmadı. Teknik heyet tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve izin alan Diagne kendisine takım arıyor.

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Falcao ve Feghouli sıkıntısı

Galatasaray’ın sıkıntı yaşadığı diğer iki isim ise Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli. Bu iki futbolcu, takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Yıllık 5 milyon euro kazanan Falcao ile yıllık 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli’ye talip bulunamadı. Falcao’nun sürekli sakatlık yaşaması sebebiyle teknik heyet satılmasını isterken, kontratının son sezonuna giren Feghouli’den de gelir elde edilmek isteniyor. Ayrıca toplam 8 milyon euro maliyetle transfer edilen ve teknik heyetin satılmasını istediği Christian Luyindama için de kulübe resmi teklif gelmedi.

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