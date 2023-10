Gisdol: Hedefimiz ligde kalmak

Futbolcuların her maçta sahada yüzde yüzünü vereceklerinin sözünü veren Markus Gisdol, “Daha dün başladım bugün ikinci günümüz, yüksek tempoda antrenmanlarımız devam ediyor. Oyuncularımla konuştum hepsi ‘forma’ için ellerinden gelenin en iyisini yapıp savaş veriyor. Ben kendilerine tavsiyelerde bulundum. Artık geçmişte olan her şey geride kaldı. Şimdi yapmamız gereken tamamen şu ana odaklanmak ve tam olarak oyuncularım da bunu yapıyor. Şu an Antalya'da kamptayız, Samsun'a gitmeyi dört gözle bekliyorum. Çok merak ettiğim bir şehir, çok güzel şeyler duydum. Taraftarımız zaten futbolu bilen bir taraftar grubu. Samsun bir futbol şehri. Çok güzel şeyler duydum ve zaten bu sebeple buraya geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim, yüzde yüzümüzü vereceğimizi onlar da bilsin. Oyuncularımız da her zaman her maçta sahada yüzde yüzünü verecekler. Taraftarımız da bunu sahada fark edecek. Onların desteğiyle beraber çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.