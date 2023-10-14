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Spor

Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının Suudi Arabistan'da oynanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

11:21 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Suudi Arabistan'da oynanma ihtimali yüksek.

Suudi Arabistan'da oynanma ihtimali yüksek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının nerede ve ne zaman oynanacağına dair konuştu.


Başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması:
'Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor'

"Süper Kupa maçının neden Suudi Arabistan'da oynanacağını soruyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan 'Gelin bizde yapın' diyor ancak orada da para yok"


'Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız'

"Bazı kesimler de Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık. Şu şu avantajları olacak diye. İlk kez olan bir şey de değil. Daha önce Katar'da bir Süper Kupa finali oynandı. Biz hem Türk futbolunun, hem Süper Lig'in imajı, hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz"






#Süper Kupa
#Mehmet Büyükekşi
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Suudi Arabistan
#Almanya
20 dakika önce
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