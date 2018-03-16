SÜPER LİG

​GS TV canlı yayınında herkesi şoke eden hareket

GS TV canlı yayınında herkesi şoke eden hareket!

Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oyanacak derbi maçı için yaptığı son idmanı taraftara açık bir şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Ancak bu idmanda bir taraftarın yaptığı hareket olay oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı. O anlar GS TV tarafından naklen yayınlandı.

İdman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı. O anlar GS TV tarafından naklen yayınlandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı ekip son idmanı taraftarının önünde büyük bir coşkuyla yaptı. Stadyuma 27 bine yakın taraftar akın etti.

Taraftarlar futbolculara, Terim ve ekibine sevgi gösterilerinde bulunurken, bir taraftarın hareketi şoke etti.

İdman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı. O anlar GS TV tarafından naklen yayınlandı.

Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman
Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, 27 bin 681 taraftar tribünden takip etti.Antrenmanda meşaleler yakan ve tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Terim ve futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar zaman zaman Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmana, dört yıldızlı tişörtlerle çıkan futbolcular, taraftarlara top dağıttı.Sakatlığı geçen Eren Derdiyok'un da katıldığı antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Oktay Mahmuti ve basketbolcular da antrenmanı tribünde takip etti.Antrenmanın son bölümünde sahaya girip Bafetimbi Gomis'in yanına gitmeye çalışan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından engelledi. Fatih Terim'in araya girmesiyle taraftar, Gomis'in yanına giderek fotoğraf çektirdi.Rıdvan Dilmen: Alex keşke bir hafta sonra gelseydi

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.