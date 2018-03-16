SÜPER LİG

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlı antreman

Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

Spor Toto Süper Lig'de yarın derbide deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, son antrenmanını taraftarının önünde yaptı. Antrenmanda meşaleler yakan ve tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Terim ve futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

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Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlı antrenman

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Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, 27 bin 681 taraftar tribünden takip etti.

Antrenmanda meşaleler yakan ve tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Terim ve futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar zaman zaman Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmana, dört yıldızlı tişörtlerle çıkan futbolcular, taraftarlara top dağıttı.

Sakatlığı geçen Eren Derdiyok'un da katıldığı antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Oktay Mahmuti ve basketbolcular da antrenmanı tribünde takip etti.

Antrenmanın son bölümünde sahaya girip Bafetimbi Gomis'in yanına gitmeye çalışan bir taraftar güvenlik görevlileri tarafından engelledi. Fatih Terim'in araya girmesiyle taraftar, Gomis'in yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Rıdvan Dilmen: Alex keşke bir hafta sonra gelseydi
Rıdvan Dilmen: Alex keşke bir hafta sonra gelseydi

Yorumcu Rıdvan Dilmen, "Alex'in varlığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini etkiler mi?" sorusuna cevap verdi. Dilmen'in Sabah'a yaptığı Alex ile ilgili değerlendirme şöyle;"Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim""Fenerbahçe-Galatasaray maçına Alex de Souza'nın gitmesi kim ne derse desin normaldir. Sonuçta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Futbol öyle bir şey ki dönemin önemli oyuncularından biri de biziz. Benim gibi bir sürü ağabeyim, kardeşim var. Alex de bana göre Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcusudur. Gelişini hatırlayalım, gidişini hatırlayalım binlerce kişi... Dün gelişini hatırlayalım 4-5 kişi. Bir 10 yıl sonra geldiğinde karşılayanların sayısı 2 olacak ama Alex gönüllerde hep kalacaktır. Keşke Alex bir hafta sonra gelseydi çünkü Türkiye'nin mentali bu. Avrupa'da böyle şeylere bakılmaz. Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim. Alex'in kötü niyetinden bahsetmiyorum. Kaos için gelmemiştir. Biz de görsek sarılırız. Haftaya maçlar olmadığında gelse daha iyi olurdu."Alex gözyaşlarını tutamadıİstanbul'da Alex izdihamıErsin Düzen'den derbi yorumu

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