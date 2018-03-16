Rıdvan Dilmen: Alex keşke bir hafta sonra gelseydi

Yorumcu Rıdvan Dilmen, "Alex'in varlığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini etkiler mi?" sorusuna cevap verdi. Dilmen'in Sabah'a yaptığı Alex ile ilgili değerlendirme şöyle;

"Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim"

"Fenerbahçe-Galatasaray maçına Alex de Souza'nın gitmesi kim ne derse desin normaldir. Sonuçta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Futbol öyle bir şey ki dönemin önemli oyuncularından biri de biziz. Benim gibi bir sürü ağabeyim, kardeşim var. Alex de bana göre Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcusudur. Gelişini hatırlayalım, gidişini hatırlayalım binlerce kişi... Dün gelişini hatırlayalım 4-5 kişi. Bir 10 yıl sonra geldiğinde karşılayanların sayısı 2 olacak ama Alex gönüllerde hep kalacaktır. Keşke Alex bir hafta sonra gelseydi çünkü Türkiye'nin mentali bu. Avrupa'da böyle şeylere bakılmaz. Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim. Alex'in kötü niyetinden bahsetmiyorum. Kaos için gelmemiştir. Biz de görsek sarılırız. Haftaya maçlar olmadığında gelse daha iyi olurdu."

Alex gözyaşlarını tutamadı Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Alex, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin düzenlediği sohbet toplantısına konuşmacı olarak katıldı.Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya yoğun ilgi gösterildi.Kendisine gösterilen ilgi nedeniyle oldukça duygulanan Alex'in Fenerbahçe'yi çok özlediğini söylediği sırada gözlerinin dolduğu görüldü.Alex De Souza Sohbet Toplantımızın Konuğu Oldu https://t.co/ZkkN8vmH72 pic.twitter.com/iO5pUgFHi4— FENERBAHÇE DERNEĞİ (@1907FBD) 15 Mart 2018 İstanbul'da Alex izdihamı

İstanbul'da Alex izdihamı Alex de Souza’nın dün düzenlenen imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square’da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı.Dün saat 16.00’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00’daki basın toplantısına 17.00’de, 17.00’deki imza etkinliğine ise 17.30’da gitti. Saat 20.00’ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15’te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı.Polis müdahale ettiSadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex’i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle izdiham meydana geldi. Alınan yoğun güvenlik önlemine karşın izdiham önlenemezken, mağazaların camları kırıldı ve polis, Fenerbahçeli taraftarlara müdahale etti.Alex’ten açıklamaYaşanan izdihamın ardından imza etkinliğini 45 dakikayla sınırlandırmak zorunda kalan Fenerbahçe’nin efsane ismi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Alex’in açıklaması şu şekilde;"İmza günümde yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle." Bugünkü imza günüm, yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da, sizlerin sağlığı herşeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle.🙏🏽😢😔 Alex alexdesouza (@alexcfc10)'in paylaştığı bir gönderi (Mar 14, 2018 at 9:24öö PDT)