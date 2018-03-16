SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Alex keşke bir hafta sonra gelseydi

Alex de Souza'nın Türkiye'ye gelişini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Brezilyalı efsanenin derbiye gitmesinin normal olduğunu ifade ederken, "Ben Alex olsaydım haftaya maçlar olmadığında gelirdim" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Rıdvan Dilmen.

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Rıdvan Dilmen.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, "Alex'in varlığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini etkiler mi?" sorusuna cevap verdi. Dilmen'in Sabah'a yaptığı Alex ile ilgili değerlendirme şöyle;

"Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim"

  • "Fenerbahçe-Galatasaray maçına Alex de Souza'nın gitmesi kim ne derse desin normaldir. Sonuçta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Futbol öyle bir şey ki dönemin önemli oyuncularından biri de biziz. Benim gibi bir sürü ağabeyim, kardeşim var. Alex de bana göre Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcusudur. Gelişini hatırlayalım, gidişini hatırlayalım binlerce kişi... Dün gelişini hatırlayalım 4-5 kişi. Bir 10 yıl sonra geldiğinde karşılayanların sayısı 2 olacak ama Alex gönüllerde hep kalacaktır. Keşke Alex bir hafta sonra gelseydi çünkü Türkiye'nin mentali bu. Avrupa'da böyle şeylere bakılmaz. Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim. Alex'in kötü niyetinden bahsetmiyorum. Kaos için gelmemiştir. Biz de görsek sarılırız. Haftaya maçlar olmadığında gelse daha iyi olurdu."

Alex gözyaşlarını tutamadı
Alex gözyaşlarını tutamadı

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Alex, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin düzenlediği sohbet toplantısına konuşmacı olarak katıldı.Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya yoğun ilgi gösterildi.Kendisine gösterilen ilgi nedeniyle oldukça duygulanan Alex'in Fenerbahçe'yi çok özlediğini söylediği sırada gözlerinin dolduğu görüldü.Alex De Souza Sohbet Toplantımızın Konuğu Oldu https://t.co/ZkkN8vmH72 pic.twitter.com/iO5pUgFHi4&mdash; FENERBAHÇE DERNEĞİ (@1907FBD) 15 Mart 2018 İstanbul'da Alex izdihamı

İstanbul'da Alex izdihamı
İstanbul'da Alex izdihamı

Alex de Souza’nın dün düzenlenen imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square’da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı.Dün saat 16.00’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00’daki basın toplantısına 17.00’de, 17.00’deki imza etkinliğine ise 17.30’da gitti. Saat 20.00’ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15’te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı.Polis müdahale ettiSadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex’i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle izdiham meydana geldi. Alınan yoğun güvenlik önlemine karşın izdiham önlenemezken, mağazaların camları kırıldı ve polis, Fenerbahçeli taraftarlara müdahale etti.Alex’ten açıklamaYaşanan izdihamın ardından imza etkinliğini 45 dakikayla sınırlandırmak zorunda kalan Fenerbahçe’nin efsane ismi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Alex’in açıklaması şu şekilde;"İmza günümde yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle." Bugünkü imza günüm, yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da, sizlerin sağlığı herşeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle.🙏🏽😢😔 Alex alexdesouza (@alexcfc10)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Mar 14, 2018 at 9:24öö PDT)

Ersin Düzen'den derbi yorumu
Ersin Düzen'den derbi yorumu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçı değerlendiren TRT Spor spikeri Ersin Düzen, derbide favorisi olmadığını ancak sarı-lacivertlileri burun farkıyla öne gördüğünü söyledi.Skorer'e konuşan Düzen, "Galatasaray'ın Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasreti son bulur mu? sorusuna şu yanıtı verdi;"Derbide favorim yok ama...""Elbet bir gün bu seri son bulacak, ancak bu hafta mı olur, yoksa 19 sene sonra mı olur bilinmez. Bazen ne kadar favori veya formda olursanız olun şansınız tutmaz. Mesela Real Madrid Avrupa şampiyonu olduğu dönemde bile Deportivo La Coruna’yı deplasmanda 1991-2010 arası, yani 19 sene mağlup edemedi ama bir gün yendi işte. Derbide favorim yok ama Fenerbahçe’yi burun farkıyla önde görüyorum."

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