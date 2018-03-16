Rıdvan Dilmen: Alex keşke bir hafta sonra gelseydi
Alex de Souza'nın Türkiye'ye gelişini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Brezilyalı efsanenin derbiye gitmesinin normal olduğunu ifade ederken, "Ben Alex olsaydım haftaya maçlar olmadığında gelirdim" dedi.
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Yorumcu Rıdvan Dilmen, "Alex'in varlığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisini etkiler mi?" sorusuna cevap verdi. Dilmen'in Sabah'a yaptığı Alex ile ilgili değerlendirme şöyle;
"Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim"
"Fenerbahçe-Galatasaray maçına Alex de Souza'nın gitmesi kim ne derse desin normaldir. Sonuçta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Futbol öyle bir şey ki dönemin önemli oyuncularından biri de biziz. Benim gibi bir sürü ağabeyim, kardeşim var. Alex de bana göre Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcusudur. Gelişini hatırlayalım, gidişini hatırlayalım binlerce kişi... Dün gelişini hatırlayalım 4-5 kişi. Bir 10 yıl sonra geldiğinde karşılayanların sayısı 2 olacak ama Alex gönüllerde hep kalacaktır. Keşke Alex bir hafta sonra gelseydi çünkü Türkiye'nin mentali bu. Avrupa'da böyle şeylere bakılmaz. Ben Alex olsaydım haftaya gelirdim. Alex'in kötü niyetinden bahsetmiyorum. Kaos için gelmemiştir. Biz de görsek sarılırız. Haftaya maçlar olmadığında gelse daha iyi olurdu."
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