İstanbul'da Alex izdihamı

Alex de Souza’nın dün düzenlenen imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square’da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı.

Dün saat 16.00’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00’daki basın toplantısına 17.00’de, 17.00’deki imza etkinliğine ise 17.30’da gitti. Saat 20.00’ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15’te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı.

Polis müdahale etti

Sadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex’i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle izdiham meydana geldi. Alınan yoğun güvenlik önlemine karşın izdiham önlenemezken, mağazaların camları kırıldı ve polis, Fenerbahçeli taraftarlara müdahale etti.

Alex’ten açıklama

Yaşanan izdihamın ardından imza etkinliğini 45 dakikayla sınırlandırmak zorunda kalan Fenerbahçe’nin efsane ismi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Alex’in açıklaması şu şekilde;

"İmza günümde yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle."