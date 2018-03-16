Ersin Düzen'den derbi yorumu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçı değerlendiren TRT Spor spikeri Ersin Düzen, derbide favorisi olmadığını ancak sarı-lacivertlileri burun farkıyla öne gördüğünü söyledi.
Skorer'e konuşan Düzen, "Galatasaray'ın Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasreti son bulur mu? sorusuna şu yanıtı verdi;
"Derbide favorim yok ama..."
- "Elbet bir gün bu seri son bulacak, ancak bu hafta mı olur, yoksa 19 sene sonra mı olur bilinmez. Bazen ne kadar favori veya formda olursanız olun şansınız tutmaz. Mesela Real Madrid Avrupa şampiyonu olduğu dönemde bile Deportivo La Coruna’yı deplasmanda 1991-2010 arası, yani 19 sene mağlup edemedi ama bir gün yendi işte. Derbide favorim yok ama Fenerbahçe’yi burun farkıyla önde görüyorum."
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