Günay Güvenç: Süper Lig'in en çok kurtartış yapan kalecisiyim

Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Gaziantep FK çalışmalarına devam etti. İdman öncesinde deneyimli kaleci Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

İstatistiklere fazla önem vermediğini vurgulayan 29 yaşındaki file bekçisinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"İstatistikler kurtarışların zorluğunu yazmıyor"

''Ligin en çok kurtarış yapan kalecisiyim ama ben her zaman, geçmişte de söyledim, istatistiklere bakmayan ve fazla önem vermeyen bir kaleciyim. Çünkü o istatistikler gerçeği yansıtmıyor. Bir kalecinin gerçek performansını yansıtmadığını düşünüyorum çünkü o kurtarışın zorluğu hangi derecede yazmıyor, sadece kurtarış olarak görünüyor. O yüzden istatistiklere fazla önem vermiyorum. Ben her maç elimden geleni takıma yardım etmek için yapıyorum, bu benim işim. Gaziantep FK'da 3. sezonuma girdim, bu yıl kontratımın son senesi. Buraya geldiğimde böyle olacağını düşünmemiştim. Çok güzel çok organize bir kulübe geldiğimi gördüm. Geldikten sonra zaten PTT'de şampiyon olduğumuz sezondan sonra, kulübün hak ettiği yerden devam ediyoruz. Sözleri yerine getirilen, iyi yönetilen bir kulüp. Ben bu kulübün parçası ve kaptanı olduğum için özellikle kendimle de gurur duyuyorum. İnşallah kulüp daha uzun seneler Süper Lig'de kalır ve daha çok büyük başarılara imza atar."

"Beni en çok zorlayan Cisse oldu"

"Beni zorlayan forvet geçen sezon özellikle Cisse olmuştu. Alanyaspor'da oynarken çok zorlamıştı. Çünkü oyun tarzı çok farklı. Ne zaman önüne çıkacağı belli olmuyor. Çok takip etmek lazım futbolcuyu gözden çıkarmamak için ama ligimizde çok sayıda kaliteli forvet olduğunu düşünüyorum."

"Maçlardan önce totem yaparım"

"Maça çıkmadan önce totemim var. Altıpas çizgisinden topu üst direğe atmaya çalışırım ve bunu her zaman yapıyorum çünkü bana gerçekten uğur getiriyor. En az üç kere vurduğum maçların yüzde 90'ını kaybetmedik. Tabii şans işleri yine de içimde öyle bir şey oluştu, o yüzden onu hep yapıyorum ve takım için şans getirdiğini düşünüyorum."