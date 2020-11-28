SÜPER LİG

Gaziantep FK cephesinden ilginç tepki: Sumudica Türk pasaportu mu alsın?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın yardımcısı Margarit, Yeni Malatyaspor maçında Rumen çalıştırıcıya gösterilen kırmızı karta tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Sumudica, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Sumudica, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak / AA

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, maça iyi başladıklarını söyledi.

"Sumudica hiçbir şey söylemedi"


Maçtan 2 puan kayıpla ayrıldıklarını belirten Margarit, şöyle konuştu:

  • "İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen 2 puan kaybeden biz olduk. Son 30 saniyede 2 puan kaybedince herkes kızgın ve sinirli oldu. Başka şeyler söylemek istiyorum. Her maç hocamıza karşı hakemler. Mesela bugün hiçbir şey söylemedi. Rakip takımın hocası bizim bölgedeydi hiç kart görmedi. Hocamız Türk pasaportu alana kadar yedek kulübesinde tiyatro izler gibi maçı mı izlesin?"

Uzatmalarda yıkılan Sumudica çılgına döndü
Uzatmalarda yıkılan Sumudica çılgına döndü

Ligin 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Kevim Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik kaydetti. Konuk takımın golleri ise 50. dakikada Adem Büyük ve 90+4. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan, maçın 48. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.#MaçSonucuGaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor⚽19&#39; Kevin Mirallas🔴48&#39; Oğuz Ceylan⚽50&#39; Adem Büyük⚽74&#39; Kana-Biyik⚽90+4 Topalli pic.twitter.com/8fSGCrXali&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 28, 2020 Sumudica kırmızı gördü, Hamzaoğlu'na tepki gösterdiAntep ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, uzatmalarda yenilen gol sonrası adeta çılgına döndü. Gol öncesinde faul olduğu itirazlarında bulunan Rumen teknik adam, hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası orta noktayı göstermesinin ardından gösterdiği tepki nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sumudica'nın sahayı terk ederken Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na doğru da sert bir şekilde sitemde bulunması dikkati çekti.Kayserispor'da sakatlık kabusu

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