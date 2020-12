Gururlandık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlı cimnastikçileri kutlayarak, “Muhteşem bir hikayeyi, muhteşem bir başarıyı yazdılar ve tarihte bir ilki yaşattılar. Bu sporcular şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndalar. Kendi bakanlıklarındalar. Ben her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar takımımızı oluşturan sporcularımız ve finallerde altın madalya kazandılar. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Türk gencinin, sporcusunun ve Türk kadınının gücünü gösterdiniz. Bizleri, değerli ailelerinizi ve aziz milleti büyük bir sevince boğdunuz. Her birinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz pandemi sürecinde şampiyonalar ertelenmişti ve her birimizin evde kalmasını gerektiren bir süreci yaşamıştık. ‘Bu süreçten sporcularımız bir motivasyonla çıkacaklar’ demiştik. Şükürler olsun ki bunu müsabakalar başlayınca gösterir oldular” diye konuştu.

Formula 1'de Bahreyn yarışında inanılmaz kaza: Bu araçtan sağ kurtuldu Formula 1 Bahreyn yarışında inanılmaz bir kaza yaşandı.Haas pilotu Romain Grosjean'in bariyere çarptığı kazada aracın son görüntüsü görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İsveçreli pilot, kaza sonrasında aracından sağ kurtuldu.Grosjean kaza sonrasında alev alan aracın içinden hızlı bir şekilde çıktı ve sedyeye bindirildi.HAAS'tan Roman Grosjean'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama;"Vücudunda ufak yanıklar var fakat genel durumu iyi."Roman Grosjean'in belki de 'hayatını kurtaran' 'Halo' 2017 yılında zorunlu hale getirilmişti. pic.twitter.com/CtJPvhwBfl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 29, 2020 İşte kaza anları;Video: Formula 1'de yürekler ağza geldi: Kaza yapan Romain Grosjean alevler içinde kaldı Bu gönderiyi Instagram'da gör Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi

YÜZDE 100 BURS VURGUSU

Pandemi sürecinde sporculara tüm destekleri vediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Daima sizlerin yanında olduk, siz de bunu çok güzel bir şekilde değerlendirdiniz. Disiplininizden, inancınızdan, azminizden asla taviz vermediniz. Tabii ki aynı zamanda birbirinizle olan iletişiminizle bizlerle koordinasyonunuz da devam etti. Sizler bu aziz milletin hem bugünüsünüz hem yarını. Bizler de bakanlığımız olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sporcu bursu konusunda da açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “52 vakıf üniversitesi ile çalışma yaptık. Yüzde 100 faydalanma, sporcumuz spora ayırdığı vakti çalışmaya ayıramadığı için belki istediği bölüme gitsin diye, tıp olur, hukuk olur, mühendislik olur. Biz eğitimle spor bir arada olsun diye varsa engel onları kaldıracağız” dedi. Bakan Kasapoğlu, Ankara’ya tam teşekküllü bir cimnastik tesisi yapacaklarının da müjdesini verdi.