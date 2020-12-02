Gururlandık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlı cimnastikçileri kutlayarak, “Muhteşem bir hikayeyi, muhteşem bir başarıyı yazdılar ve tarihte bir ilki yaşattılar. Bu sporcular şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndalar. Kendi bakanlıklarındalar. Ben her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar takımımızı oluşturan sporcularımız ve finallerde altın madalya kazandılar. Sizler bizim iftihar vesilemizsiniz. Türk gencinin, sporcusunun ve Türk kadınının gücünü gösterdiniz. Bizleri, değerli ailelerinizi ve aziz milleti büyük bir sevince boğdunuz. Her birinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz pandemi sürecinde şampiyonalar ertelenmişti ve her birimizin evde kalmasını gerektiren bir süreci yaşamıştık. ‘Bu süreçten sporcularımız bir motivasyonla çıkacaklar’ demiştik. Şükürler olsun ki bunu müsabakalar başlayınca gösterir oldular” diye konuştu.
YÜZDE 100 BURS VURGUSU
- Pandemi sürecinde sporculara tüm destekleri vediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Daima sizlerin yanında olduk, siz de bunu çok güzel bir şekilde değerlendirdiniz. Disiplininizden, inancınızdan, azminizden asla taviz vermediniz. Tabii ki aynı zamanda birbirinizle olan iletişiminizle bizlerle koordinasyonunuz da devam etti. Sizler bu aziz milletin hem bugünüsünüz hem yarını. Bizler de bakanlığımız olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sporcu bursu konusunda da açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “52 vakıf üniversitesi ile çalışma yaptık. Yüzde 100 faydalanma, sporcumuz spora ayırdığı vakti çalışmaya ayıramadığı için belki istediği bölüme gitsin diye, tıp olur, hukuk olur, mühendislik olur. Biz eğitimle spor bir arada olsun diye varsa engel onları kaldıracağız” dedi. Bakan Kasapoğlu, Ankara’ya tam teşekküllü bir cimnastik tesisi yapacaklarının da müjdesini verdi.
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