F1

Formula 1'de Bahreyn yarışında inanılmaz kaza: Bu araçtan sağ kurtuldu

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Bahreyn'de yapılıyordu. Yarışın ilk dakikalarında izleyenleri korkutan bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean'in bariyere çarptığı kazada aracın son görüntüsü görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Romain Grosjean

Romain Grosjean

Fotoğraf: HAMAD I MOHAMMED

Formula 1 Bahreyn yarışında inanılmaz bir kaza yaşandı.

Haas pilotu Romain Grosjean'in bariyere çarptığı kazada aracın son görüntüsü görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İsveçreli pilot, kaza sonrasında aracından sağ kurtuldu.

Grosjean kaza sonrasında alev alan aracın içinden hızlı bir şekilde çıktı ve sedyeye bindirildi.

HAAS'tan Roman Grosjean'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama;

  • "Vücudunda ufak yanıklar var fakat genel durumu iyi."

İşte kaza anları;

Formula 1'de yürekler ağza geldi: Kaza yapan Romain Grosjean alevler içinde kaldı
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Formula 1'de yürekler ağza geldi: Kaza yapan Romain Grosjean alevler içinde kaldı

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Bahreyn GP'de, startın ardından F1 pilotu Romain Grosjean'ın aracı kaza yaptı. Yüreklerin ağza geldiği anlarda Fransız sürücü, alevler içinde kalan aracından ciddi bir yara almadan çıkmayı başardı. Araçtan çıkarken şok içerisinde olduğu görülen Romain Grosjean acilen hastaneye kaldırıldı.


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