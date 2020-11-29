Formula 1'de Bahreyn yarışında inanılmaz kaza: Bu araçtan sağ kurtuldu

Formula 1 Bahreyn yarışında inanılmaz bir kaza yaşandı.
Haas pilotu Romain Grosjean'in bariyere çarptığı kazada aracın son görüntüsü görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İsveçreli pilot, kaza sonrasında aracından sağ kurtuldu.
Grosjean kaza sonrasında alev alan aracın içinden hızlı bir şekilde çıktı ve sedyeye bindirildi.
HAAS'tan Roman Grosjean'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama;
- "Vücudunda ufak yanıklar var fakat genel durumu iyi."
Roman Grosjean'in belki de 'hayatını kurtaran' 'Halo' 2017 yılında zorunlu hale getirilmişti. pic.twitter.com/CtJPvhwBfl
Roman Grosjean'in belki de 'hayatını kurtaran' 'Halo' 2017 yılında zorunlu hale getirilmişti. pic.twitter.com/CtJPvhwBfl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 29, 2020
İşte kaza anları;
Yorum