Gustavo döndü, Caner Erkin kadroya alınmadı

Ekonomi

13 öğretim üyesi alınacak

Beykent Üniversitesi, 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Alımlar, 7 Mart'ta resmi gazetede yayımlandı. Üniversite, aranılan nitelik ve unvanı Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi olarak belirlediğini ifade etti.

