Gustavo döndü, Caner Erkin kadroya alınmadı

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu belli oldu.
Luiz Gustavo kafilede yer alırken, sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Perotti ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin Konya'ya götürülmedi.
Sarı-lacivertli takımın Konyaspor kafilesinde şu isimler bulunuyor;
- Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Serdar, Lemos, Tisserand, Attila, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Pelkas, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.
✅Luiz Gustavo
❌ Caner Erkin
❌ Sinan Gümüş
❌ Mesut Özil
❌ Sadık Çiftpınar
❌ Diego Perotti https://t.co/E63V5j7eoG
✅Luiz Gustavo