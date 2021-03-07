Caner Erkin'e af yolda

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in hafta içinde affedilmesi bekleniyor.

Sportif direktör Emre Belözoğlu, tecrübeli sol bek ile görüştü. Ardından Caner, Erol Bulut ile de bir görüşme yaptı. 32 yaşındaki futbolcu teknik heyetle yaptığı görüşmede, önceliğinin Fenerbahçe olduğunu belirterek, şampiyonluk mücadelesinde takıma katkı vermek istediğini söyledi. Emre Belözoğlu da kalan haftalarda Caner Erkin’e ihtiyaç olacağını, oyuncuyu kaybetmek yerine kazanmaları gerektiğini vurguladı. Erol Bulut’un da Caner Erkin’in affedeceği gelen haberler arasında.

Tecrübeli sol bekin Konyaspor maçının ardından takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Caner Erkin kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, ayrıca kendisi de ekstra çalışmalar yapıyor.

REKLAM

FENERBAHÇE💛💙... pic.twitter.com/oCoNj52JGZ — Caner Erkin (@CanerErkin) February 27, 2021