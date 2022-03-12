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Hatayspor sahasında net kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele Hatay ekibinin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Karagümrük 3 maç sonra kaybetmiş oldu. Bordo-beyazlı ekip ise son üç maçından 7 puan topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayspor sahasında net kazandı
Hatayspor - Karagümrük

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında 43 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ve 40 puanlı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. 13.30 periyodunun tek maçında kazanan 3-0'la Hatay ekibi oldu.

Hatayspor'un golleri 29. dakikada Seba Lobjanidze, 34 ve 58. dakikalarda Ayoub El Kaabi'den geldi. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 46'ya yükseltti. Fatih Karagümrük ise 40 puanda kaldı.

El Kaabi durdurulamıyor

  • Süper Lig'de son olarak Karagümrük maçında rakip ağları iki kez havalandıran Hatayspor'un Faslı golcüsü Eyoub El Kaabi böylece ligdeki gol sayısını 15'e yükseltmiş oldu. 28. yaşındaki golcü gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

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