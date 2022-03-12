Ribeiro'dan Caner Erkin'e müthiş çalım

Hatayspor'un sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin Portekizli futbolcusu Ribeiro, sahalarda ender görülen bir çalıma imza attı.
Portekizli oyuncu, mücadelede Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin'i şık bir hareketle geçti.
Topun üzerine basıp, diğer ayağıyla da meşin yuvarlağa dokunarak rakibini çalımlayan Ribeiro, bu hareketiyle Hatayspor tribünlerini coşturdu.
İşte Ribeiro'nun Caner Erkin'e attığı o çalım:
🔥 Ruben Ribeiro'dan Caner Erkin'e enfes çalım! #Seviyoruzİşte #HTYvFKG pic.twitter.com/N4AN3FV71j
🔥 Ruben Ribeiro'dan Caner Erkin'e enfes çalım! #Seviyoruzİşte #HTYvFKG pic.twitter.com/N4AN3FV71j— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 12, 2022