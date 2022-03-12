Spor Ribeirodan Caner Erkine müthiş çalım
FUTBOL FUTBOL

Ribeiro'dan Caner Erkin'e müthiş çalım

Hatayspor forması giyen Ruben Ribeiro, Farih Karagümrük'le oynanan maçta Caner Erkin'e attığı şık çalımla dikkatleri üzerine çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ribeirodan Caner Erkine müthiş çalım
Caner Erkin rakibinin kendisini nasıl geçtiğini anlayamadı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Hatayspor'un sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin Portekizli futbolcusu Ribeiro, sahalarda ender görülen bir çalıma imza attı.

Portekizli oyuncu, mücadelede Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin'i şık bir hareketle geçti.

Topun üzerine basıp, diğer ayağıyla da meşin yuvarlağa dokunarak rakibini çalımlayan Ribeiro, bu hareketiyle Hatayspor tribünlerini coşturdu.


İşte Ribeiro'nun Caner Erkin'e attığı o çalım:

Süper Lig'in eski yıldızından sıra dışı gol: Santradan attı
SPOR
Süper Lig'in eski yıldızından sıra dışı gol: Santradan attı


İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobil piyasası durgun

​'Orta sınıfta 200 bin TL altında araba kalmadı.'
Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe kapatılan köprü yeniden açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHAları ilk destekleyen benim

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra'nın durumu ağır.

Bahçeli: Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü.

Türk halkının yüzde 80'i kendisini çalışkan olarak tanımlıyor.

​Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.