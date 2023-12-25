Hatayspor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.





Karşılaşma sonrası teknik direktör Volkan Demirel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Volkan Demirel'in açıklamaları:

'Sorumlu benim'

"Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma. Aslında konuşmak istiyorum ama..."





'Konsantrasyon eksiği yarattı'

"Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Bu ülkenin önemli takımlarından biri, her zaman saygı duyulmalı. Büyük takım olmak başka bir şey. Çok saygı duymamız gerektiğini söyledim. Belki çıkacakları tatil. Maçta konsantrasyon eksiği yarattı. Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim"





'Dediğim gibi bakacağız'

"Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız"



















