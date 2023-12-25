tek golü dakika 80' Hodzic'ten geldi. Ligde üç maç sonra galip gelmeyi başaran kara kartal, puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yükseldi.

tek golü dakika 80' Hodzic'ten geldi. Ligde üç maç sonra galip gelmeyi başaran kara kartal, puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren goller dakika 38' Semih Kılıçsoy ve 53' Omar Colley'den geldi.

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren goller dakika 38' Semih Kılıçsoy ve 53' Omar Colley'den geldi.

Hatayspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

Hatayspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.