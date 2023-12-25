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Spor

Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte 3 maç sonra galip geldi. Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri dakika 38' Semih Kılıçsoy ile 53' Omar Colley attı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yükseldi. Hatayspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

21:57 - 25/12/2023 Monday
Güncelleme: 22:25 - 25/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Beşiktaş Süper Lig 18. haftasında Hatayspor'u mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.
Beşiktaş Süper Lig 18. haftasında Hatayspor'u mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren goller dakika 38' Semih Kılıçsoy ve 53' Omar Colley'den geldi.
tek golü dakika 80' Hodzic'ten geldi. Ligde üç maç sonra galip gelmeyi başaran kara kartal, puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yükseldi.


HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

İLK YARI

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.

2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.

22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.


34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.


38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada sol taraftan Hadziahmetovic’in kullandığı kornerde Omar Colley’in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-2

80. dakikada Amartey’in ters dokunuşunda top önünde kalan Hodzic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

86. dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Tayfur Bingöl’in şutunu kaleci Erce kornere çeldi.


90+5. dakikada Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşu Ghoulam kullandı. Sert şutunu kaleci kornere çeldi. Karşılaşma 1-2 sona erdi.


MAÇTAN NOTLAR

Şehitler unutulmadı

Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.



TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Beşiktaş
#Hatayspor
#Süper Lig
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