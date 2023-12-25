HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR
İLK YARI
1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.
2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.
13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.
22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.
34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
53. dakikada sol taraftan Hadziahmetovic’in kullandığı kornerde Omar Colley’in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-2
80. dakikada Amartey’in ters dokunuşunda top önünde kalan Hodzic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
86. dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Tayfur Bingöl’in şutunu kaleci Erce kornere çeldi.
90+5. dakikada Hatayspor’un kazandığı serbest vuruşu Ghoulam kullandı. Sert şutunu kaleci kornere çeldi. Karşılaşma 1-2 sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.