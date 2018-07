Hem kaçakçı hem yalancı

Mesut Özil’in Alman Milli Takımını bırakmasının yankıları sürüyor. Süreç içinde en çok tartışma yaratan açıklamanın sahibi Bayern Münih Başkanı Uli Höeness oldu. Mesut’un 2014’ten bu yana saha içinde ikili mücadele kazanamadığını öne süren Kaçakçı Höeness (vergi kaçakçılığı nedeniyle 2014’te 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı) Mesut’un performansını “berbat” olarak nitelemiş ve Alman Milli Takımının Mesut’suz daha başarılı olacağını iddia etmişti. Ancak Alman Sky televizyonunun ortaya koyduğu istatistikler, Höeness’i yalanladı. Mesut, Almanya A Milli Takımı forması giymeye başladığı 2009’dan bu yana skora en çok katkı veren oyuncu oldu. Asist ve gol toplamında 61 rakamına ulaşan Mesut Özil, Thomas Müller ile birlikte takımı sırtlayan isim.

TAKIMIN EN İYİSİYDİ

Mesut’un asist sayısı 38, gol sayısı 23. Ayrıca Mesut Özil, Belçikalı Eden Hazard’la birlikte 8 asistle 2010’dan bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası turnuvalarında tüm oyuncular arasında en çok asist üreten futbolcu. Höeness, Mesut Özil’in 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana ikili mücadele kazanmadığını iddia etti; ancak Türk asıllı oyuncu, bu tarihten itibaren Milli Takım’la 20 top çaldı. Aynı dönemde, Panzerler adına Mesut’un pozisyonunda oynayan Mario Götze’nin istatistiği ise 15’te kaldı. Mesut Özil, Arsenal için de başarılı bir istatistik ortaya koydu. 29 yaşındaki oyuncu, son 4 sezon Arsenal adına 80 top çaldı. Aynı dönemde Juan Mata, Manchester United adına 75, Philippe Coutinho ise Liverpool ve Barcelona’da 115 top çalmada kaldı.

3 KEZ YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Mesut’un Menajeri Erkut Söğüt de Höeness’in açıklamalarına goal.com’a verdiği röportajda rakamlar eşliğinde sert tepki gösterdi. Höeness’in “Mesut saha içinde hayalet gibi” iddiasını aptalca olarak niteleyen söğüt, Alman futbol adamının temelsiz eleştiri yaptığını söyledi. 2014 Dünya Kupası ve EURO 2016’da Mesut’un girdiği ikili mücadelelerden yüzde 65 oranında galip ayrıldığı bilgisini paylaşan Söğüt, Mesut’un 2014’ten sonra 3 kez Almanya’da yılın futbolcusu seçildiğini de hatırlattı.

Alman siyasetçi Höeness’e sert çıktı

Alman siyasetçi Renate Künast da Mesut Özil’i eleştiren Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Höeness’e ağır ifadelerle yüklendi. Mesut Özil hakkında, “Mesut, zaten yıllardır çok kötü oynuyordu. Şimdi de Grindel, Löw, Bierhoff mu suçlu?” şeklindeki açıklamalar yapan Höeness’in geçmişte vergi kaçırma sebebiyle hapis yatmasını hatırlatan Künast, “İşlediği suça rağmen, yanaklarını bu kadar şişirip ağız dolusu konuşmamalı. Vergi kaçakçılığı hoş görülebilir bir suç değil” şeklinde konuştu.

Utanmalılar!

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele eden önemli organizasyonlar arasındaki “Kick it out”, Mesut Özil’e destek verdi. Organizasyondan yapılan açıklamada, Özil’e yapılanların utanç verici olduğu vurgulanarak, “Özil’e destek vermek için Arsenal ile temasa geçtik. Ona milli takım kariyerini sonlandırma kararını aldırtanlar, kendinden utanmalı. Eylemi, birden fazla ülke vatandaşı olduğu için ırkçılığa maruz kalan futbolculara cesaret verici bir örnek olmuştur” denildi. Kick it out; Almanya’nın Dünya Kupası’na erken veda etmesinin ardından Mesut Özil’in Alman medyası, bazı taraftarca ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel tarafından sert ve haksız eleştirildiği ve bu durumun kaygı verici olduğu da belirtti.

ZMD: Tahrip edici ve alçakça tutum

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Mesut Özil’e yapılanların “tahrip edici ve alçakça” olduğunu belirtti. Alman basınına açıklama yapan Mazyek, “Dünya şampiyonu ve en iyi oyuncularımızdan birinin üzerine yağan daha önce benzeri görülmemiş bir saygısızlık, ön yargı ve ırkçılıktan beslenen bu tutum tahrip edici ve alçakçadır. Şu anda Mesut’a karşı saygısızlık, yargılama ve ırkçılığa dair konuşulanların bir benzeri yok, korkunç” açıklamasında bulundu.

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN ÖZELEŞTİRİÇ: MESUT ÖZİL’İ YETERİNCE KORUYAMADIK

Alman Futbol Federasyonu (DFB), Mesut Özil’in Almanya Mili Takımı’nı bırakma kararının anlayışla karşılandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası aldığı tepkilerden dolayı Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil hakkında bir açıklama da Alman Futbol Federasyonu’ndan (DFB) geldi. DFB internet sitesinde yapılan açıklamada, “Mesut, 92 kez Almanya için milli formayı giymiş bir oyuncu, saha içi ve saha dışında güzel bir başarı yakaladı. 2014’de Almanya‘nın Dünya Kupası’nı almasında büyük rol almış bir kişidir“ ifadelerine yer verildi. DFB’nin ırkçılıkla ilişkisinin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamanın devamında şu sözler kullanıldı; “DFB olarak bu konuyla yeterince ilgilenmediğimizi öz eleştiri olarak kabul ediyoruz. Tıpkı, Jerome Boateng’de olduğu gibi. Mesut’un ırkçılığa uğradığında onu yeterince koruyamadığımız için üzüntü duyuyoruz. Ancak, İlkay Gündoğan gibi Mesut Özil’in Rusya’daki turnuvadaki spor sonucuna bakılmaksızın bu fotoğrafa cevap vermesi önemliydi. DFB’de bir takım olarak kazanır ve kaybederiz. Mesut Özil bu ortak temelde takımın bir parçası olarak kalabilseydi, biz de DFB olarak mutlu olurduk. O, bunun aksine oynamamayı tercih etti. DFB olarak bunu anlayışla karşılıyoruz. Böyle bir milli takım oyuncusunun aldığı kararın saygıyla karşılanması bizim için önemlidir.”

Memleketindeki tabela değiştirildi

Mesut Özil’in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bırakmasının ardından memleketi Devrek ilçesinde, ismini taşıyan caddeye konulan, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela değiştirildi. Devrek Belediyesi tarafından Özil’in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, “Özil’in açıklamaları bizi de ferahlattı. Mesut’un ırkçı ve ayrımcı tavırlara maruz kalmasına biz de tepki vermek zorundaydık” dedi.