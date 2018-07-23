Bayern Münih Başkanı haddini aştı: Kabus bitti

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Kendisine yapılan ırkçı söylemlerden dolayı bu kararı alan 29 yaşındaki futbolcuya Türkiye’den birçok destek mesajı gelirken Bayern Münih Başkanı Hoeness haddini aşan açıklamalarda bulundu. ‘Kabus bitti’ Hoeness, "Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino'ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut'un yokluğunda milli takım daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı. Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında Alman medyası tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Mesut Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı;"Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Almanya'da artık istenmeyen adam olduğumu düşünüyorum. Yaptıklarım unutuldu. Ben Almanya için hep mücadele ettim. Ancak Almanya Futbol Federasyonu ve ülkedeki birçok kişinin bana olan davranışları nedeniyle Almanya Milli takım formasını giymek istemiyorum." Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.Mesut Özil'den Alman medyasına dikkat çeken soru;Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? #MesutÖzil, #CumhurbaşkanıRecepTayyipErdoğan’la #Londra’da çektirdiği fotoğraf sonrası Alman ve İngiliz medyası tarafından linç edilmişti. Alman asıllı Türk futbolcu yaşanan bu olay sonrası ilk kez sessizliğini bozdu. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (22 Tem, 2018, 4:59öö PDT)
Mesut Özil: Yine aynı fotoğrafı çektiririm
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayındaki İngiltere ziyaretinde kendisiyle fotoğraf çektirdiği için Alman ve İngiliz medyası tarafından lince uğrayan Mesut Özil sessizliğini bozdu. Bazı insanların kendisini yalancılık ve düzenbazlıkla suçladığını ifade eden yıldız futbolcu, Erdoğan’la yaptıkları görüşmenin detaylarından da bahsetti.Her zamanki gibi 'futbol' konuştukAlman medyasının olayı farklı yansıttığını ifade eden Arsenallı yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la her seferindeki buluşmalarında olduğu gibi futbol konuştuklarını ifade etti.Mesut Özil’in açıklamaları:Fotoğrafın politik bir amacı yoktuMayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu. Ben bir futbolcuyum, politikacı değilim. O buluşma bir politik destek değildi. Her buluşmamızda olduğu gibi futbol konuştuk. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (13 May, 2018, 3:40ös PDT) Alman medyası farklı yansıttıAlman medyası ise durumu farklı yansıttı. Sayın Erdoğan'la buluşmayı reddetmek, atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için kimin devlet başkanı olduğunun önemi yok. Eminim ki Kraliçe ve İngiltere Başbakanı May de Sayın Erdoğan'ı ağırladıklarında aynı saygıyı göstermiştir. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim. The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. Mesut Özil (@m10_official)'in paylaştığı bir gönderi (22 Tem, 2018, 3:57öö PDT)
Yorum