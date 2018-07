Bayern Münih Başkanı haddini aştı: Kabus bitti

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Kendisine yapılan ırkçı söylemlerden dolayı bu kararı alan 29 yaşındaki futbolcuya Türkiye’den birçok destek mesajı gelirken Bayern Münih Başkanı Hoeness haddini aşan açıklamalarda bulundu.

‘Kabus bitti’

Hoeness, "Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino'ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut'un yokluğunda milli takım daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında Alman medyası tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Mesut Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı;"Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Almanya'da artık istenmeyen adam olduğumu düşünüyorum. Yaptıklarım unutuldu. Ben Almanya için hep mücadele ettim. Ancak Almanya Futbol Federasyonu ve ülkedeki birçok kişinin bana olan davranışları nedeniyle Almanya Milli takım formasını giymek istemiyorum." Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.Mesut Özil'den Alman medyasına dikkat çeken soru;Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? #MesutÖzil, #CumhurbaşkanıRecepTayyipErdoğan'la #Londra'da çektirdiği fotoğraf sonrası Alman ve İngiliz medyası tarafından linç edilmişti. Alman asıllı Türk futbolcu yaşanan bu olay sonrası ilk kez sessizliğini bozdu.