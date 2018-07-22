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Mesut Özil: Yine aynı fotoğrafı çektiririm

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Londra’da çektirdiği fotoğraf sonrası Alman ve İngiliz medyası tarafından linç edilmişti. Alman asıllı Türk futbolcu yaşanan bu olay sonrası ilk kez sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Alman ve İngiliz basını tarafından lince uğrayan yıldız futbolcu aynı fotoğrafı yine çektirebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Alman ve İngiliz basını tarafından lince uğrayan yıldız futbolcu aynı fotoğrafı yine çektirebileceğini söyledi.

Fotoğraf: HANDOUT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayındaki İngiltere ziyaretinde kendisiyle fotoğraf çektirdiği için Alman ve İngiliz medyası tarafından lince uğrayan Mesut Özil sessizliğini bozdu. Bazı insanların kendisini yalancılık ve düzenbazlıkla suçladığını ifade eden yıldız futbolcu, Erdoğan’la yaptıkları görüşmenin detaylarından da bahsetti.

Her zamanki gibi 'futbol' konuştuk

Alman medyasının olayı farklı yansıttığını ifade eden Arsenallı yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la her seferindeki buluşmalarında olduğu gibi futbol konuştuklarını ifade etti.

Mesut Özil’in açıklamaları:

Fotoğrafın politik bir amacı yoktu

  • Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu. Ben bir futbolcuyum, politikacı değilim. O buluşma bir politik destek değildi. Her buluşmamızda olduğu gibi futbol konuştuk.

Alman medyası farklı yansıttı

  • Alman medyası ise durumu farklı yansıttı. Sayın Erdoğan'la buluşmayı reddetmek, atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için kimin devlet başkanı olduğunun önemi yok. Eminim ki Kraliçe ve İngiltere Başbakanı May de Sayın Erdoğan'ı ağırladıklarında aynı saygıyı göstermiştir. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim.

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