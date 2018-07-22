MİLLİ TAKIM

Son dakika... Mesut milli takımı bıraktı - Mesut Özil Almanya Mili Takımı'ndan ayrıldı

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sebebiyle Almanya medyası tarafından lince uğrayan Mesut Özil, kendisine gösterilen ırkçı ve saygısız tepkiler yüzünden milli takımı bıraktığını açıkladı. Özil, açıklamasında "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nda çıktığı 92 resmi maçta 23 gol attı 40 da asist yapma başarısı gösterdi.

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nda çıktığı 92 resmi maçta 23 gol attı 40 da asist yapma başarısı gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında Alman medyası tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Mesut Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

  • "Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Almanya'da artık istenmeyen adam olduğumu düşünüyorum. Yaptıklarım unutuldu. Ben Almanya için hep mücadele ettim. Ancak Almanya Futbol Federasyonu ve ülkedeki birçok kişinin bana olan davranışları nedeniyle Almanya Milli takım formasını giymek istemiyorum."
Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.

Mesut Özil'den Alman medyasına dikkat çeken soru;

  • Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?

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