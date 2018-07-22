Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında Alman medyası tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Mesut Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
- "Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Almanya'da artık istenmeyen adam olduğumu düşünüyorum. Yaptıklarım unutuldu. Ben Almanya için hep mücadele ettim. Ancak Almanya Futbol Federasyonu ve ülkedeki birçok kişinin bana olan davranışları nedeniyle Almanya Milli takım formasını giymek istemiyorum."
Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.
Mesut Özil'den Alman medyasına dikkat çeken soru;
- Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?
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