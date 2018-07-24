Kaçakçıdan küstahça açıklama

Bayern Münih Başkanı Uli Höeness, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasına ilişkin küstahça bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamayla tepki çeken Höeness, “Milli Takım için iyi haber. Mesut Özil yıllardır kötü oynadı” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası tepkiler alan Mesut Özil, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Bayern Münih Başkanı Uli Höeness de Türk asıllı Alman futbolcunun bu kararına sert tepki gösterdi. Bayern Münih’in Amerika kampına gitmek için havaalanına gelen Höness, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mesut’u sert bir dille eleştiren Başkan Höeness, “Milli Takım için iyi haber. Mesut Özil yıllardır kötü oynadı. Son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası’ndan önce kazandı. Şimdi de kendisini ve rezalet performansını bu fotoğrafın arkasına saklıyor’’ ifadelerini kullandı.

10 YIL BOYUNCA VERGİ KAÇIRMIŞ

2014 yılında vergi kaçırmak suçundan 43 milyon Euro para cezası ile 3.5 yıl hapis cezası alan Uli Höeness, bunun yaklaşık 2 yılını hapiste geçirdi. Vergi kaçakçılığıyla yargılanan Bayern Münih Başkanı Uli Höeness hakkındaki karar gündeme damga vurmuştu. Vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılanan 62 yaşındaki Uli Höeness, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca vergi kaçırdığını gizleyen Hoeness, ilk itirafı sırasında 3.5 milyon Euro’luk yolsuzluk yaptığını açıklamıştı. Ancak mahkeme sürecinde, Höness’in kaçırdığı vergi miktarının 27.2 milyon Euro olduğu ortaya çıkmıştı. Münih Eyalet Mahkemesi’nin sözcüsü Andrea Titz, karar açıklandıktan hemen sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Höeness’in mahkeme tarafından vergi kaçırmaktan 7 ayrı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Hoeness, dava sürecinde mahkemeye verdiği belgelerin incelenmesinden sonra kaçırılan verginin en iyi durumda 27,2 milyon Euro olduğu ifade edilmişti. Höeness de bu miktarda vergi kaçırdığını itiraf etmişti. Hazırlanan iddianamede, 7 ayrı olayda vergi kaçırmakla suçlanan Höness’in 3,5 milyon Euro vergi kaçırmasının yanı sıra 33 milyon Euro geliri beyan etmediği ve mali işlemlerden zarar ettiğini beyan ederek 5,5 milyon Euro menfaat sağladığı öne sürülmüştü. Vergi kaçakçılığı Almanya’daki en ciddi suçlardan biri.

Alman hükümeti çark ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasına ilişkin, “Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz” açıklamasını yaptı. Başbakan Merkel’in, Özil’e büyük değer verdiğini belirten Seibert, “Mesut Özil çok büyük bir futbolcu ve Almanya Milli Takımı’na çok büyük katkılar sundu” diye konuştu. Almanya’nın göçmen politikası hakkında da açıklamalar yapan Seifert, Almanya’daki Türk kökenlilerin büyük kısmının başarılı uyumu gerçekleştirdiğini ifade ederek, Almanya’nın göçmen kökenlileri bağrına basmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, “Milli takımda oynayan bir futbolcunun ırkçı sebeblerle milli takımı bırakması, acizliğimizin bir göstergesidir. Bu olayla bir futbolcudan daha fazlasını kaybetmiş olduk” açıklamasını yaptı.

DFB: Saygı duyuyoruz

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanlığı, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. DFB’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Mesut Özil’in milli takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. Ancak bize yöneltilen ırkçılık suçlamasını kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Mesut Özil’in 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük katkı sağladığını belirten DFB Başkanlığı, “Mesut Özil Almanya formasıyla 92 maçta forma giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu. Mesut Özil’in milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına saygı duyuyoruz“ değerlendirmesini yaptı.