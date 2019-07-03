DÜNYA KUPASI

ABD Kadınlar Dünya Kupası’nda finalde

2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda ABD, yarı final karşılaşmasında İngiltere’yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

Haber Merkezi IHA
Turnuvanın favori takımı ABD finalde

Turnuvanın favori takımı ABD finalde

Fotoğraf: LUCY NICHOLSON

Bu yıl Fransa’da 8.’si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere, Park Olympique Lyonnais’da karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 10. dakikasında ABD, Christen Press’in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere adına 19. dakikada Ellen White sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 31. dakikada ise Alex Morgan’ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaptı. İngiltere’de 84. dakikada Steph Houghton penaltıdan yararlanamazken, 86. dakikada ise Millie Bright kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABD, finale yükselen ilk takım oldu. Amerikalıların finaldeki rakibi yarın oynanacak Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.

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