AVRUPA ŞAMPİYONASI

Türkiye Euro 2016'yı Platini yüzünden kaybetmiş

Kirli Kulis: EURO 2016 elimizden nasıl alındı?

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin yanı sıra Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 oylamasıyla ilgili olarak da sorgulandığı ortaya çıktı. Michel Platini, oylama sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i oy kullanma hakkı olan 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesiyle görüştürmüş ancak aynı zirveyi Sarkozy'nin mevkidaşı Abdullah Gül için organize etmemişti.

Haber Merkezi Diğer
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski UEFA Başkanı Michel Platini.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski UEFA Başkanı Michel Platini.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin yanı sıra Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 oylamasıyla ilgili olarak da sorgulandığı ortaya çıktı.

Michel Platini, oylama sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i oy kullanma hakkı olan 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesiyle görüştürmüş ancak aynı zirveyi Sarkozy'nin mevkidaşı Abdullah Gül için organize etmemişti.

Fransız futbol adamı, 28 Mayıs 2010 tarihinde verdiği demeçte, Cumhurbaşkanının burada olması önemliydi. Bence buraya gelmeye karar vermesi iyi oldu. Gelmeseydi, Türkiye kesin kazanırdı" ifadelerini kullanmıştı.

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