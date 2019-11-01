Katar 2022 Türkiye'ye emanet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın güvenlik önlemlerini Türkiye’nin alması için işbirliği protokolü imzalandı. Güvenlik iş birliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin talimatları doğrultusunda yapıldığını ifade eden Al Sani, güzel karşılama için Bakan Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

Bakan Soylu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir dahaki sefere Katar’a geldiğimizde özel harekat ve jandarma polislerimizin helikopterleriyle gelip gösteri yapmak da nasip olur. Bu yıl emniyette de iyi bir iş birliği yaptık. Dünya Kupası’yla ilgili arkadaşlarımız gidip geldiler, bugün çok daha iyi bir noktadayız. İyi bir anlaşmanın altına imza atılacak ve iyi bir sonuç alınacak” dedi.

Bakan Soylu, Katar’dan Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında 44 subayın Türkiye’de eğitimde olduklarını, şu ana kadar 168 personele eğitim verildiğini ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında da bugüne kadar 316 personelin Türkiye’de eğitim gördüğünü bildirdi.

'Deneyimlerinizden faydalanmak amacındayız'

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani de, Bakan Soylu’yu Katar’a davet ederek, “Karşılıklı ziyaretler iş birliğimizin güçlü olduğunu göstermektedir. Her alanda iş birliğimiz gelişmekte, bu görüşmelerde güvenlik alanında iş birliğimizi geliştireceğiz. Katar ve Türkiye kardeşlikten öte sıkı bir ilişki yaşamaktadırlar. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Dünya Kupası ile ilgili bir iş birliğine imza atacağız. Deneyimlerinizden yararlanmak amacındayız. Özellikle güvenlik alanında ve organizasyonlar ile ilgili Türkiye’nin yanımızda olacağını bilmekteyiz. Türkiye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, güvenlik alanındaki iş birliğini ileriye götürmek arzusundayız” diye konuştu.

Protokol imzalandı

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani ile İçişleri Bakanı Soylu başkanlığındaki heyetler daha sonra “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubu”nun imzalanmasına geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Katar 2022 Dünya Kupası Güvenlik Komitesi Danışma Ofisi Başkanı Tuğgeneral İbrahim Khalil Al-Mohannadi mektubu imzaladı. İş birliği kapsamında, büyük çaplı organizasyonların güvenlik ve emniyetinin temininde tecrübe paylaşımında bulunmak üzere ilgili kurum ve kişilerin desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, iki ülkenin büyük çaplı organizasyonlarda görev ve yetkileri belirleyen mevzuatların gözden geçirilmesi, tecrübe paylaşımında bulunulması, büyük çaplı organizasyon süreçlerinde suçla ve terörle mücadele tedbirleri, bu tür organizasyonlarda ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım ile diğer alanlarda iş birliğinin yürütülmesi planlanıyor.