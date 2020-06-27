DÜNYA KUPASI

Caarlos Bilardo kimdir?

Arjantin'in dünya şampiyonu teknik direktörü koronavirüse yakalandı

Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan eski teknik direktör Carlos Bilardo'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Carlos Bilardo ve Maradona

Carlos Bilardo ve Maradona

Adams-Hakim sendromu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Bilardo'nun, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ancak eski teknik adamın hastalık belirtisi göstermediği öğrenildi.

Hem oynadığı hem de çalıştırdığı eski kulübü Estudiantes, başkent Buenos Aires'teki evinde, bakım altında yaşayan Bilardo için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.

  • Bilardo, Diego Maradona'nın da yer aldığı Arjantin kadrosunu 1986'da dünya şampiyonluğu, 1990'da ise dünya 2'nciliğine taşıdı. Arjantin, 1986'dan beri Dünya Kupası'nı kazanamıyor.

Carlos Bilardo'nun koronavirüse yakalandığı haberi Arjantin'de büyük üzüntüyle karşılandı.
Carlos Bilardo'nun koronavirüse yakalandığı haberi Arjantin'de büyük üzüntüyle karşılandı.

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