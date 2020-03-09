2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor veya seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor. Bu bağlamda FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nin korona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Ayrıca FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu’nun (AFC) ortak kararıyla, Litvanya’da yapılacak 2020 Futsal Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki AFC Futsal Şampiyonası Türkmenistan 2020 de 05-16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.

FIFA ve AFC, korona virüsü ile ilgili durumun değerlendirmeye devam edilerek, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde daha fazla değişiklik yapılıp yapılamayacağına karar verileceğini belirtti.