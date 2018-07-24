Destek yağıyor

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in, Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklamasının yankıları kapsamı genişleyerek büyüyor. Mesut Özil, mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafın ardından Almanya’da adeta linç kampanyasına uğramış, milli takımın 2018 FIFA Rusya Dünya Kupası’nda yaşadığı hezimetin ardından bütün oklar o fotoğrafın üzerinden Mesut Özil’e çevrilmişti. Yıldız oyuncu, önceki gün yaptığı açıklamada ise, Erdoğan’la o fotoğrafı yine olsa yine çektireceğini belirterek, yapılan ırkçı ayrımcılığın ardından da Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı. Mesut Özil’in bu kararı ve yaşadıkları gerek yurt içinde gerek yurt dışında hem spor, hem siyaset dünyasında büyük yankı buldu. Türk asıllı oyuncuya verilen destek çığ gibi büyüdü.

FAŞİZM VİRÜSÜNE EN GÜZEL GOLÜ ATTI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan isimlerden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz” derken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun” sözlerini paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Alman Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, kendisinin yanında olduklarını iletti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “82 milyon tek yürek gönül sınırlarımızı açtık sana kardeşim...” diyerek destekte bulundu. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, “Mesut Özil, Alman Milli Takımını bırakarak milletine ve milliyetine sahip çıktı; ırkçılığa/ırkçılara karşı durdu; ırkçılığa ve ayrımcılığa teslim olmadı; asimilasyonu reddetti, asil,ahlaklı ve onurlu davrandı. Bu asil davranışı için onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Geldiğim yeri asla unutmam. Bugün olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yine fotoğraf çektirirdim” diyerek, “Almanya’da karşılaştığı ırkçı tutum karşısında onurlu bir duruş sergileyen Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Sadece yeşil sahalarda değil, gönüllerde de taht kurdun” ifadelerini paylaştı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Irkçılığa karşı en güzel cevabı vererek onurlu bir duruş sergileyen Mesut Özil’i tebrik ediyorum” dedi. AK Parti Milletvekilleri Leyla Şahin Usta ve Necdet Ünüvar da Mesut Özil’e destek mesajları attılar.

DÜNYA YILDIZLARI SAHİP ÇIKTI

Dünyaca ünlü Alman eski Formula 1 sürücüsü Nico Rosberg, Mesut Özil’e destek verdi. Rosberg, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Mesut Özil’in 2014 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından kupa ile çektirdiği fotoğrafa yer vererek, “Teşekkürler Mesut” notunu düşerken, Almanca “Dünya şampiyonu 2014” etiketini ekledi. Fransız yıldız oyuncu Karim Benzema da Mesut’la aynı durumda bulunduğuna ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “Ne zaman gol atsam Fransız oluyorum, atamayınca Arap” dedi. Belçika’nın Kongo asıllı futbolcusu Romelu Lukaku da Mesut’a kendi durumundan örnek vererek sahip çıkarak, “Her şey iyi giderken Lukaku Belçikalı forvet, kötü giderken Kongo asıllı” ifadelerine yer verdi. İngilizler’in unutulmaz savunma oyuncuları arasında yer alan Rio Ferdinand ise, Mesut Özil’in fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, “Büyük saygı” ifadesini kullandı. Alman milli takımından arkadaşı olan Gana asıllı Jérôme Boateng de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, “Seninle olmak büyük mutluluktu Abi” diyerek yıldız oyuncuya destek verdi. Alman oyuncu Lukas Podolski da Almanya Milli Takımı ve Arsenal’den eski takım arkadaşı Mesut Özil’e sosyal medya hesabından destek verdi ve FIFA Dünya Kupası zaferini kutladıkları bir fotoğrafı, “Çoğu zaman beraber kazandık, bazen de başaramadık. Sonuçta futbol bu... Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi. Eğlenceli ve kahkaha dolu anlar paylaştık. Daha da paylaşacağımıza eminim. Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru” ifadelerini kullandı. Emre Çolak, “Sana helal olsun.. Türkiye seninle beraber” paylaşımında bulundu.

DEMİRÖREN’DEN DESTEK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden Mesut Özil’e destek mesajı yayımladı. Her oyuncunun aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunması gerektiğinin altını çizen Demirören, uluslararası futbol camiasının ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme noktasında birleşmesi gerektiğini ifade etti.

ANADOLU KULÜPLERİ MESAJ YAYINLADI

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor da Mesut’a destek mesajı yayınladı. Bursaspor, “10 numara dik duruş, sen milletinle biz seninle gurur duyoyuruz” gönderisini paylaşırken, Ankaragücü, “Bu millet seni dik duruşun ile hatırlayacak” açıklamasını yaptı. Çaykur Rizespor ise, “Seni daha çok seviyoruz, Rizespor yanında” açıklamasında bulundu.

BU SAMİMİYETİ HAZMEDEMEDİLER

Almanya’da patlak veren Mesut Özil krizi, yıldız futbolcunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği bu fotoğrafla başladı. Olaylar kronolojik olarak şöyle gelişti.

14 Mayıs 2018: Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cenk Tosun ile birlikte İngiltere’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf paylaştı.

15 Mayıs 2018: Angele Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, fotoğraf için “Yanlış anlaşılmalara sebep olacak”dedi.

19 Mayıs 2018: Mesut ve İlkay tatillerini yarıda kesip, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i ziyaret etti.

2 Haziran 2018: Avustralya’yla oynanan hazırlık maçında Almanya Mesut’un attığı golle 1-0 öne geçerken, taraftar onu ve İlkay’ı ıslıkla protesto etti.

7 Haziran 2018: İlkay’ın aracı, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

8 Haziran 2018: Suudi Arabistan ile yapılan hazırlık maçında, oyuna girdiği andan itibaren İlkay ıslıklandı.

10 Haziran 2018: Merkel yaptığı açıklamada, “Oyuncular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çekildikleri fotoğrafın ne gibi etkileri olabileceğini düşünmediler” dedi.

5 Temmuz 2018: Almanya Futbol Federasyonu Direktörü Olivier Bierhoff, turnuva öncesi Mesut’u kadroya alıp almamaları konusunda düşünmeleri gerektiğini açıkladı.

8 Temmuz 2018: Mesut’un babası, Bierhoff’un açıklamalarını “Terbiyesizlik” olarak değerlendirerek, “Kendini kurtamaya çalışıyor” diyerek karşılık verdi.

8 Temmuz 2018: Almanya Futbol Federasyonu Mesut Özil’in bir açıklama yapmasını istedi.

22 Temmuz 2018: Mesut Özil, bir açıklama yaparak, “O fotoğrafı yine olsa yine çektiririm” diyerek milli takımı bıraktı.