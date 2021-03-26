Spor Henryden sosyal medya isyanı "Bütün hesaplarımı kapatacağım"
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Henry'den sosyal medya isyanı: "Bütün hesaplarımı kapatacağım"

Fransız teknik direktör ve eski yıldız futbolcu Thierry Henry 'ırkçılık ve siber zorbalığa' karşı yeterince önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya platformlarını kapatacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Henryden sosyal medya isyanı: Bütün hesaplarımı kapatacağım
Henry son olarak MLS ekibi Montreal Impact'i çalıştırmıştı.

Thierry Henry yarın tüm sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'te teknik direktörlük görevi yapan Henry, sosyal medya platformlarının 'ırkçılık ve siber zorbalığa' karşı hesap verilebilir olması gerektiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

  • "Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım."

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