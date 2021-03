Henry'den sosyal medya isyanı: "Bütün hesaplarımı kapatacağım"

Thierry Henry yarın tüm sosyal medya hesaplarını kapatacağını açıkladı.

Son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'te teknik direktörlük görevi yapan Henry, sosyal medya platformlarının 'ırkçılık ve siber zorbalığa' karşı hesap verilebilir olması gerektiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım."

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg — Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021