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Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Birçok kulüp taziye mesajı yayınladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Hıncal Uluç vefat etti kulüpler taziye mesajı yayınladı!
Hıncal Uluç

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken, bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Spor camiasından taziye mesajları

Uluç'un vefatı sonrası spor camiasından kişi, kurum ve birçok kulüp, taziye mesajları yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taziye mesajında; "Spor basınımızın duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. 83 yaşında hayatını kaybeden Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu: "Türk basınının duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllardır Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Hıncal Uluç, futbol ve spor üzerine yazılar yazmış ve çok sayıda programda yorumlarda bulunmuştu. Merhum Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dileriz"
  • Galatasaray: "Türk basınının duayen ismi Hıncal Uluç'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Uluç ailesine, Türk spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz"
  • Başakşehir: "Türk basınının duayen isimlerinden Hıncal Uluç'un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Uluç ailesine ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz"
  • Adana Demirspor: "Türk spor basınının önemli isimlerinden, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz"
  • Gaziantep: "Basınımızın önemli isimlerinden, Gaziantepli hemşehrimiz Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, spor basını ve sevenlerine başsağlığı dileriz"
  • Ankaragücü: "Spor basınının önemli isimlerinden Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, spor basını ve sevenlerine başsağlığı dileriz"
  • İstanbulspor: "Gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz"



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