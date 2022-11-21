Çok yönlü Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımda farklı dizilişler uyguluyor. Bunun için de oyuncularından çok yönlü olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, futbolculara gerçek mevkilerinin dışında farklı pozisyonlarda da görev veriyor.

Başarılı olmak için her yolu deniyor

Ana sistem olarak 3'lü savunmayı belirleyen Jesus, sezon başından bu yana 4-1-3-2,4-4-2, 3-4-3 ve 3-4-1-2 gibi farklı sistemleri de denedi. Deneyimli çalıştırıcı, sarı lacivertli takımın farklı sistemleri başarıyla uygulayabilmesi için futbolcularını farklı mevkilerde oynatıyor.

Her futbolcu farklı mevkilerde oynayabiliyor

Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln sol bek ve sol kanat olarak, 3'lü savunmada ise orta alanın solunda oynadı. İrfan Can Kahveci hücumun kanadında oynarken, 3'lü savunmada hücum üçlüsünün sağında oynadı. Ferdi Kadıoğlu, sağ bekin yanı sıra sol bek, sağ ve sol kanat olarak görev yaptı, 3'lü savunmada ise orta alanın solunda ve sağında oynadı. Kanatlarda görev yapan İrfan Can ve Emre Mor merkeze gelerek orta sahaya yardımcı oluyor. Rossi ise kimi zaman forvet arkası ve ikinci forvet bazen de kanatta oynuyor.

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