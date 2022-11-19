Mert Nobre: 'Arda Güler Barcelona oyuncusu'

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü teknik direktör Mert Nobre, katıldığı bir televizyon yayında, sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"Barcelona oyuncusu"

A Spor'a konuk olan Nobre, 17 yaşındaki yıldız adayı için, "Bu yaşta, o kadar net, o kadar iyi ayaklar görmedim ben uzun zamandır. Aynı Alex, Guti gibi. 17 yaşında, tam İspanya, Barcelona oyuncusu bence. O stilde" ifadelerini kullandı.

"Jesus doğru yapıyor"

Jorge Jesus'un Arda Güler konusunda doğru davrandığını söyleyen Mert Nobre, "Bir kalitesi var, normal değil bu. Büyük yıldız bence. "Bence Jorge Jesus doğru davranıyor. Zaman da gerekiyor, çok genç daha. Zaman da çok önemli" dedi.

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