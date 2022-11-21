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Abdullah Avcı: Herkes hedefe inanacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün başlayacak kampta oyuncuları kondisyon ve taktik açılardan olduğu kadar mental anlamda da sezonun geriye kalanına hazırlamak istiyor. Deneyimli çalıştırıcının amacı hedefe inanmış bir takım ortaya çıkarmak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun kampı ne zaman başlıyor?
Abdullah Avcı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada izin yapan Trabzonspor, bugün topbaşı yaparak sezonun geriye kalan bölümü için hazırlıklarına başlayacak.

Bordo-mavililer hazırlıkların ilk etabını kentte gerçekleştirecek. Bu ilk etabın kondisyon ağırlıklı geçmesi planlanıyor. Fırtına, 29 Kasım-9 Aralık arasında yapılacak Antalya kampında ise teknik ve taktik çalışmalar üzerinde duracak.

Bordo-mavili takımda ülkelerinin hazırlık maçı kadrolarında yer alan isimlerin ise çarşamba günü kampa katılacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın hedeflerinden biri sezonun ilk bölümünde oynanan futbolun ötesine geçilmesi olduğu belirtildi.

Oyun revize edilecek

Abdullah Avcı'nın teknik, taktik ve kondisyon kadar oyuncuların mental durumları üzerinde de duracağı ifade edildi.

Trabzonspor'u sezonun geride kalan bölümünde şampiyonluğa konsantre etmek isteyen deneyimli çalıştırıcının bu anlamda toplantılar yapacağı belirtildi.

Deneyimli teknik adam, takımda hedefe inanmayan oyuncu kalmamasını hedefliyor. Sahada sergilenen oyunu da revize etmek isteyen Avcı, bloklar arasında mesafeyi açmadan birbirine yakın durarak ve kompakt olarak sahaya dizilen, kendi bölgesinin dışında da arkadaşlarına yardım eden bir takım oluşturmayı hedefliyor.

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