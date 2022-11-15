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Djaniny yol ayrımında

Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan Djaniny, ara transfer döneminde bordo-mavili takımdan ayrılabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Djaniny Trabzonspordan ayrılacak mı?
Djaniny, bordo-maili formayla toplamda çıktığı 85 maçta 20 gol attı.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da ara transfer döneminde ayrılıklar yaşanabilir.

Özellikle bu sezon katkı veremeyen oyuncuların başında gelen Djaniny için nabız yoklayan kulüplerin resmi teklif yapmaları durumunda, kendilerine zorluk çıkarılmayacağı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta forma giyse de henüz gol ve asist katkısı yapamadı.

2020-2021 sezonunda Al Ahli'den transfer edilen Yeşil Burun Adalı oyuncuya bir başka Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın talip olması bekleniyor.

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