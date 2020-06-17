Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, gözünü bu kez 23 yıllık deplasman hasretine dikmişti. Bordo-mavililer deplasmanda rakibini 3-1 yenerek hem kupa dışında bıraktı hem de 23 yıllık Kadıköy’deki galibiyet özlemine son verdi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazarken, Süper Lig şampiyonluğu yolunda da büyük bir moral kazandı.

23 yıllık hasrete 23 maç sonra son verdi

Süper Lig şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzon’a getirmek isteyen Trabzonspor, ezili rakibi Fenerebahçe’yi en son 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup etmişti. 23 yıllık galibiyet özlemine 23 maç sonra dış sahada son veren bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda 12 mağlubiyet, 11 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3 Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ilk maçta 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, 3-1 galip gelerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. ile 83. dakikalarda Sörloth ve 90+5. dakikada Novak kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 42. dakika Deniz Türüç attı.Trabzonspor'un finaldeki rakibi Alanyaspor-Sivasspor maçında tur atlayan taraf olacak.Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü23 yıl sonra gelen galibiyetFenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 23 yıl sonra yine aynı skorla sarı-lacivertli ekibi mağlup etti.Rodrigues yokları oynadıZiraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Garry Rodrigues yokları oynadı. Kaleye yakın noktada topla buluştuğu 10 pozisyonda 8 kez topu kaybeden Yeşil Burun Adalı futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Rodrigues 88. dakikada yerini Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e: Otur yerineÖmer Faruk ilk kez sahadaZiraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ilk kez formayla tanıştı. Daha önce oynana Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamazken, Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88. dakikasında Rodrigues’in yerine sahaya sürüldü.Ahmet Ağaoğlu takımı yalnız bırakmadıFenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa rövanş maçına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımla birlikte geldi. Bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan Ağaoğlu, takım otobüsünde yer aldı.Video: Trabzonsporlu oyuncuların final sevinciCüneyt Çakır yine görmedi

Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

Fenerbahçe’yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor’da, bu karşılaşmanın ardından Hüseyin Çimşir’e kadar 23 teknik adam görev yaptı. Söz konusu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken 12 teknik adam ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi. Gordon Milne, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Mustafa Reşit Akçay ve Ünal Karaman bu süreçte Trabzonspor’un hocalığını yaptı.

1997 Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenen kadrodan 3 oyuncu teknik ekipte

Trabzonspor’un 23 Ağustos 1997’de oyuncu olarak görev yapan 3 isim şu anda teknik ekipte bulunuyor. Takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yardımcıları Okan Özke ve kaleci antrenörü Metin Aktaş, bordo-mavililerin Fenerbahçe’yi İstanbul’da 3-1 mağlup ettiği sezonun kadrosunda yer alan isimlerdi. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yer almazken Metin Aktaş ve Okan Özke görev yapmışlardı.