Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

Trabzonspor 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ilk maçta 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, 3-1 galip gelerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. ile 83. dakikalarda Sörloth ve 90+5. dakikada Novak kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 42. dakika Deniz Türüç attı.
Trabzonspor'un finaldeki rakibi Alanyaspor-Sivasspor maçında tur atlayan taraf olacak.
23 yıl sonra gelen galibiyet
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 23 yıl sonra yine aynı skorla sarı-lacivertli ekibi mağlup etti.
Rodrigues yokları oynadı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Garry Rodrigues yokları oynadı. Kaleye yakın noktada topla buluştuğu 10 pozisyonda 8 kez topu kaybeden Yeşil Burun Adalı futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Rodrigues 88. dakikada yerini Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.
Ömer Faruk ilk kez sahada
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ilk kez formayla tanıştı. Daha önce oynana Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamazken, Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88. dakikasında Rodrigues’in yerine sahaya sürüldü.
Ahmet Ağaoğlu takımı yalnız bırakmadı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa rövanş maçına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımla birlikte geldi. Bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan Ağaoğlu, takım otobüsünde yer aldı.
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