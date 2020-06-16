Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ilk maçta 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, 3-1 galip gelerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. ile 83. dakikalarda Sörloth ve 90+5. dakikada Novak kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 42. dakika Deniz Türüç attı.

Trabzonspor'un finaldeki rakibi Alanyaspor-Sivasspor maçında tur atlayan taraf olacak.

Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücaledelenin 24. dakikasında sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.Bir pozisyon sonrasında Trabzonsporlu oyuncu Sörloth ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu tartıştı. Golcü oyuncu, kenarda bulunan Emre Belözoğlu'na 'sus' yönünde bir hareket yaparken, 39 yaşındaki oyuncu sinirlerine hakim olamadı. Hakem Cüneyt Çakır bu tartışma sonrasında deneyimli oyuncuya sarı kart gösterdi.Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.Kırmızı kart sonrasında sinirlerine hakim olamayan Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel soyunma odasına götürdü. 🔴 24' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/JMIEVrqtlj— A Spor (@asporcomtr) June 16, 2020

23 yıl sonra gelen galibiyet

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 23 yıl sonra yine aynı skorla sarı-lacivertli ekibi mağlup etti.

Rodrigues yokları oynadı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Garry Rodrigues yokları oynadı. Kaleye yakın noktada topla buluştuğu 10 pozisyonda 8 kez topu kaybeden Yeşil Burun Adalı futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Rodrigues 88. dakikada yerini Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.

Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e: Otur yerine Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan yarı final rövanş maçında 61. dakikada oyundan alınan Deniz Türüç kulübeye tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında adını gören Türüç ilk olarak ellerini havaya kaldırırken daha sonra kenara gelerek, teknik heyete neden değiştirildiğini sordu. Antrenör Zeki Murat Göle’ye değişiklik hakkında tepkisini gösteren Deniz Türüç’e tribünde yer alan Volkan Demirel yerine oturmasını söyledi. Türüç daha sonra ise sakinleşerek kulübedeki yerini aldı. Milli oyuncun yerine oyuna ise Ferdi Kadıoğlu dahil oldu. Daha sonra Göle ile bir süre konuşan Türüç, ardından soyunma odasına doğru hareket etti.Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördüFenerbahçe'de Deniz Türüç oyundan çıkarken sert bir şekilde itiraz etti. Deniz Türüç: 🗣️Neden çıktım?Volkan Demirel: 🗣️Otur yerine pic.twitter.com/rrx7EhrhdX— Fotomaç (@fotomac) June 16, 2020

Ömer Faruk ilk kez sahada

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ilk kez formayla tanıştı. Daha önce oynana Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamazken, Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88. dakikasında Rodrigues’in yerine sahaya sürüldü.

Ahmet Ağaoğlu takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa rövanş maçına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımla birlikte geldi. Bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan Ağaoğlu, takım otobüsünde yer aldı.

00:25 dk 16 Haziran 2020 Yeni Şafak Trabzonsporlu oyuncuların final sevinci 23 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti soyunma odasında kutladı.

Cüneyt Çakır yine görmedi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer henüz 6. dakikada 1-0 öne geçerken Fenerbahçe'nin beraberlik golü öncesi çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı.Maçın 39. dakikasında Alexander Sörloth, Dirar'ın müdahalesiyle birlikte yerde kaldı. Ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Cüneyt Çakır oyunu devam ettirirken sosyal medyada Fenerbahçeli oyunucunun müdahalesinin penaltı olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. VAR tarafından da incelenmeyen pozisyon sonrası sarı lacivertliler 42. dakikada beraberliği yakaladı.Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü



