Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e: Otur yerine

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan yarı final rövanş maçında 61. dakikada oyundan alınan Deniz Türüç kulübeye tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında adını gören Türüç ilk olarak ellerini havaya kaldırırken daha sonra kenara gelerek, teknik heyete neden değiştirildiğini sordu.

Antrenör Zeki Murat Göle’ye değişiklik hakkında tepkisini gösteren Deniz Türüç’e tribünde yer alan Volkan Demirel yerine oturmasını söyledi. Türüç daha sonra ise sakinleşerek kulübedeki yerini aldı. Milli oyuncun yerine oyuna ise Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.

Daha sonra Göle ile bir süre konuşan Türüç, ardından soyunma odasına doğru hareket etti.

Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücaledelenin 24. dakikasında sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.Bir pozisyon sonrasında Trabzonsporlu oyuncu Sörloth ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu tartıştı. Golcü oyuncu, kenarda bulunan Emre Belözoğlu'na 'sus' yönünde bir hareket yaparken, 39 yaşındaki oyuncu sinirlerine hakim olamadı. Hakem Cüneyt Çakır bu tartışma sonrasında deneyimli oyuncuya sarı kart gösterdi.Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.Kırmızı kart sonrasında sinirlerine hakim olamayan Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel soyunma odasına götürdü. 🔴 24' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/JMIEVrqtlj— A Spor (@asporcomtr) June 16, 2020