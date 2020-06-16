​Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücaledelenin 24. dakikasında sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında Trabzonsporlu oyuncu Sörloth ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu tartıştı. Golcü oyuncu, kenarda bulunan Emre Belözoğlu'na 'sus' yönünde bir hareket yaparken, 39 yaşındaki oyuncu sinirlerine hakim olamadı. Hakem Cüneyt Çakır bu tartışma sonrasında deneyimli oyuncuya sarı kart gösterdi.

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kırmızı kart sonrasında sinirlerine hakim olamayan Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel soyunma odasına götürdü.