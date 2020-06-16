ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Cüneyt Çakır yine görmedi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle devam ederken çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dirar-Sörloth ikili mücadelesinde oyun devam etti. Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Cüneyt Çakır'a yüklendi.

Dirar-Sörloth ikili mücadelesinde oyun devam etti. Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Cüneyt Çakır'a yüklendi.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer henüz 6. dakikada 1-0 öne geçerken Fenerbahçe'nin beraberlik golü öncesi çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı.

Maçın 39. dakikasında Alexander Sörloth, Dirar'ın müdahalesiyle birlikte yerde kaldı. Ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Cüneyt Çakır oyunu devam ettirirken sosyal medyada Fenerbahçeli oyunucunun müdahalesinin penaltı olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. VAR tarafından da incelenmeyen pozisyon sonrası sarı lacivertliler 42. dakikada beraberliği yakaladı.

Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü
Derbide yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücaledelenin 24. dakikasında sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.Bir pozisyon sonrasında Trabzonsporlu oyuncu Sörloth ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu tartıştı. Golcü oyuncu, kenarda bulunan Emre Belözoğlu'na 'sus' yönünde bir hareket yaparken, 39 yaşındaki oyuncu sinirlerine hakim olamadı. Hakem Cüneyt Çakır bu tartışma sonrasında deneyimli oyuncuya sarı kart gösterdi.Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.Kırmızı kart sonrasında sinirlerine hakim olamayan Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel soyunma odasına götürdü. 🔴 24&#39; Fenerbahçe&#39;de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/JMIEVrqtlj&mdash; A Spor (@asporcomtr) June 16, 2020

Alexander Sörloth'a Dirar'ın yaptığı müdahale.
Alexander Sörloth'a Dirar'ın yaptığı müdahale.

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