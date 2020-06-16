Cüneyt Çakır yine görmedi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer henüz 6. dakikada 1-0 öne geçerken Fenerbahçe'nin beraberlik golü öncesi çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı.

Maçın 39. dakikasında Alexander Sörloth, Dirar'ın müdahalesiyle birlikte yerde kaldı. Ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Cüneyt Çakır oyunu devam ettirirken sosyal medyada Fenerbahçeli oyunucunun müdahalesinin penaltı olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. VAR tarafından da incelenmeyen pozisyon sonrası sarı lacivertliler 42. dakikada beraberliği yakaladı.