İhan Palut: 6-7 takım zirve mücadelesi verecek

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacakları maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istediklerini söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, iki eksikle hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

Gaziantep FK'nin kalitesi yüksek oyunculara sahip olduğunu aktaran Palut, "O nedenle son derece dikkatli olmalıyız. Çok iyi mücadele etmemiz ve coşkulu oynamamız gereken bir maç. Onun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah kendi sahamızda güzel oyunla, iyi bir sonuçla maçı tamamlarız." diye konuştu.

"Birçok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum"

Palut, takımın ligdeki konumuna ilişkin, şöyle konuştu:

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"Geçen seneki gibi erken kopmaların olacağını, doğal zirve adaylarından bazı takımların çok erken şampiyonluk yarışı dışında kalacağını düşünmüyorum. Uzun süre 6-7 takımla yarışın süreceğini düşünüyorum. Bu da aslında hem ligimizin kalitesi hem de yarışın daha izlenebilir ve heyecanlı olması adına güzel bir durum. Bu yıl birçok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum. İnşallah bizde istikrarlı bir gidişle üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz."

Yeşil beyazlı oyuncu Guilherme Sitya da Süper Lig'in zorluğuna dikkat çekerek, "Konyaspor da rakipleri arasında güçlü bir unsur olduğunu aldığı güzel sonuçlarla gösteriyor. Ligin sonuna kadar bu yarışta yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar sürdü

Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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