Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti

Ahmet Çakar, Süper Lig 2022-23 sezonuyla ilgili dikkati çeken bir şampiyonluk tahmininde bulundu.
Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşacağını ifade eden Çakar, sarı-lacivertlilerin 37. haftada Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbide kupayı kaldıracağını iddia etti.
Ahmet Çakar'ın bu tahmini sosyal medyada büyük ses getirdi.
İşte ünlü yorumcunun Beyaz TV'de yaptığı o açıklama:
- "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi; 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi; sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki; 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak."