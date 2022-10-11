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Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin bu sezon ezeli rakibi Galatasaray'ın stadında şampiyonluğunu ilan edeceğini iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakarın şampiyonluk tahmini
Ahmet Çakar

Ahmet Çakar, Süper Lig 2022-23 sezonuyla ilgili dikkati çeken bir şampiyonluk tahmininde bulundu.

Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşacağını ifade eden Çakar, sarı-lacivertlilerin 37. haftada Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbide kupayı kaldıracağını iddia etti.

Ahmet Çakar'ın bu tahmini sosyal medyada büyük ses getirdi.

İşte ünlü yorumcunun Beyaz TV'de yaptığı o açıklama:

  • "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi; 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi; sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki; 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak."

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